Banjaluka opet najzagađeniji grad

Banjaluka je danas najzagađeniji grad u BiH sa indeksom kvaliteta vazduha 163, a vazduh je nezdrav i u Lukavcu sa indeksom kvaliteta 158, objavljeno je na sajtu Eko.akcija.

Prema mjerenjima u 10.00 časova, nezdrav vazduh za osjetljive grupe stanovnika je i u Sarajevu sa indeksom kvaliteta vazduha od 145, u Visokom 138, Tuzli 127, Kakanju 126, Ilijašu 119 i Zenici 107.

Umjereno zagađen vazduh je u Vogošći sa indeksom kvaliteta 96, Tešnju 93, Hadžićima 80, Travniku 74, Maglaju 71, Bihaću 58, te Jajcu i Livnu 55.

Iz Eko.akcije upozoravaju da osobe sa bolestima organa za disanje i kardiovaskularnim oboljenjima, stariji, trudnice i djeca treba da smanje produžene ili pojačane napore tokom boravka na otvorenom, jer neke zagađujuće materije mogu izazvati zdravstvene probleme kod veoma osjetljivih osoba.

Vazduh čiji je indeks kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 veoma nezdrav, dok je više od 300 opasan po zdravlje.