Logo
Large banner

Banjaluka opet najzagađeniji grad

Izvor:

ATV

18.02.2026

11:40

Komentari:

0
Загађење ваздуха у Бањалуци
Foto: ATV

Banjaluka je danas najzagađeniji grad u BiH sa indeksom kvaliteta vazduha 163, a vazduh je nezdrav i u Lukavcu sa indeksom kvaliteta 158, objavljeno je na sajtu Eko.akcija.

Prema mjerenjima u 10.00 časova, nezdrav vazduh za osjetljive grupe stanovnika je i u Sarajevu sa indeksom kvaliteta vazduha od 145, u Visokom 138, Tuzli 127, Kakanju 126, Ilijašu 119 i Zenici 107.

Полиција ФБиХ

Hronika

U stanu pronađeno tijelo žene: Morali intervenisati vatrogasci

Umjereno zagađen vazduh je u Vogošći sa indeksom kvaliteta 96, Tešnju 93, Hadžićima 80, Travniku 74, Maglaju 71, Bihaću 58, te Jajcu i Livnu 55.

Iz Eko.akcije upozoravaju da osobe sa bolestima organa za disanje i kardiovaskularnim oboljenjima, stariji, trudnice i djeca treba da smanje produžene ili pojačane napore tokom boravka na otvorenom, jer neke zagađujuće materije mogu izazvati zdravstvene probleme kod veoma osjetljivih osoba.

Душица Рунић 1

Republika Srpska

Runić: Karan će doprinijeti da se srpski narod osjeća kao svoj na svome

Vazduh čiji je indeks kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 veoma nezdrav, dok je više od 300 opasan po zdravlje.

Podijeli:

Tagovi :

nezdrav vazduh

zagađen vazduh

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Таблете лијекови

Region

U Crnoj Gori oduzeto dva miliona tableta sa zabranjenim supstancama

1 h

0
Наранџасто упозорење у више регија због јаког вјетра

Društvo

Narandžasto upozorenje u više regija zbog jakog vjetra

1 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Za pet znakova stiže najbolji period života

1 h

0
Преминуо легендарни тренер: Предводио је Нагетсе у бројним побједама

Košarka

Preminuo legendarni trener: Predvodio je Nagetse u brojnim pobjedama

1 h

0

Više iz rubrike

Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Usaglašavanje investicija u elektromrežu u Loparama

2 h

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Gradovi i opštine

I danas protesti u Sarajevu

5 h

0
отпао точак тролејбус сарајево

Gradovi i opštine

Nova drama u Sarajevu, ovaj put trolejbus

14 h

1
Салко Веле

Gradovi i opštine

Preminuo ugledni Stočanin - osnivač Vele Laba

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

47

Najmanje 12 ljudi poginulo od eksplozije u prodavnici

12

43

Kako smršati bez dijete?

12

42

Začepljen odvod će postati prošlost: 5 koraka za brzo rješenje problema

12

36

Sijarto: Učlanjenje Ukrajine u EU značilo bi uključivanje Unije u sukob

12

34

Stevandić sa Ginkelom: Srpska privržena očuvanju mira i stabilnosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner