Za pet znakova stiže najbolji period života

U životu postoje trenuci kada se trud i strpljenje konačno isplate, a astrološki aspekti koji su pred nama najavljuju upravo takav preokret. Za pet horoskopskih znakova, zvijezde su se uskladile tako da donose period kakav se ne pamti – vrijeme u kojem se rješavaju stari problemi i otvaraju vrata ka istinskom blagostanju.

Bilo da je u pitanju potpisivanje ugovora koji ste čekali mjesecima ili iznenadni povrat novca na koji ste zaboravili, ovih pet znakova ulazi u zonu gdje se svaki dobar potez višestruko naplaćuje.

Hronika Dragan Malić skinut s aparata za disanje

Šta tačno čeka miljenike sudbine?

Bik

Za vas novac dolazi kroz nekretnine ili rješavanje imovinskih pitanja. Možete očekivati povoljan ishod na sudu, dobijanje kredita pod odličnim uslovima ili prodaju imovine po cijeni većoj od očekivane. U kuću ulazi krupnija suma koja će vam omogućiti da zatvorite stare dugove i konačno uložite u nešto što ste godinama odlagali.

Lav

Vaša sreća je vezana za novi poslovni ugovor ili napredovanje. Očekujte poziv za sastanak na kojem će vam biti ponuđena pozicija sa znatno većom platom ili bonusom. To nije samo obećanje – dobićete crno na bijelo uslove koji vam mijenjaju standard života. Sreća prati i one koji se bave trgovinom; jedan „veliki igrač“ ulazi u vaš poslovni krug.

Škorpija

Vi ćete osjetiti boljitak kroz zaostala primanja ili dividende. Novac koji vam je neko dugovao, ili neka vrsta isplate koju ste već „prežalili“, iznenada stiže na vaš račun. Takođe, ovo je odličan trenutak za investicije u tehnologiju ili zanate. Osjetićete ogromno olakšanje jer ćete moći da kupite stvar koja vam je neophodna za rad, a koja je do juče bila preskupa.

Srbija Automobil sa srpskim tablicama prekriven zastavom sa obilježjima terorističke OVK

Jarac

Kod vas sudbina kuca na vrata kroz stalan posao ili promjenu radnog statusa. Ako ste radili na određeno ili honorarno, sada stiže ponuda za stalno zaposlenje sa svim beneficijama. Finansijska injekcija stiže i kroz porodično nasljedstvo ili pomoć starije osobe koja vjeruje u vaše planove. Miran san vam donosi činjenica da su vam prihodi sada fiksni i sigurni.

Ribe

Vaš dobitak dolazi kroz kreativne projekte ili hobi koji postaje ozbiljan posao. Neko će prepoznati vaš talenat i ponuditi vam saradnju koja se plaća u devizama ili kroz procente koji brzo rastu. Konkretno, očekujte priliv novca koji će vam omogućiti putovanje ili renoviranje doma – nešto što ste dugo planirali u svojoj glavi, a sada konačno imate čime da platite.

Svijet Peskov: Ni Rusija ni Kina nisu izvršile atomske probe 2020. godine

Kraj stezanju kaiša i vječitoj brizi

Kada nastupi ovaj period kakav se ne pamti, nemojte gubiti vrijeme na sumnju. Ovo je vrijeme za konkretne korake: potpisujte papire, otvarajte nove račune i ulažite u svoju budućnost.

Sreća je tu da vam otvori vrata, ali vi ste ti koji treba da kroz njih prođete i uzmete ono što vam po pravdi pripada.