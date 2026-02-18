Logo
Tri horoskopska znaka biće miljenici sudbine u 2026

18.02.2026

07:44

Foto: Pixabay

Kineska Nova godina 2026. počela je 17. februara i uvela nas u godinu Vatrenog Konja – period koji se u kineskoj astrologiji opisuje kao snažan, brz, intenzivan i pun preokreta. Prema tumačenjima, ovo je godina proboja, inovacija i naglih promjena.

Vatreni Konj simbolizuje energiju, ambiciju, pokret i hrabrost. U takvoj godini svijet može d‌jelovati kao da ubrzava, da se takmiči, da gori od ideja i pritiska.

Ali prema astrologu koji se predstavlja kao @ancientwifi7, tri horoskopska znaka ne samo da će izdržati taj tempo – već će u njemu procvjetati.

„Dok cijeli svijet juri i pregrijava se, vi ste ti koji pobjeđuju“, navodi on.

U nastavku otkrivamo koja tri znaka imaju najviše sreće u godini Vatrenog Konja – i kako da tu sreću maksimalno iskoriste.

Jarac

Jarčevi, poznati po disciplini, radu i ambiciji, u 2026. godini konačno ubiru plodove onoga što su godinama gradili.

Vatrena energija Konja savršeno se slaže sa vašom zemljanom stabilnošću. Dok drugi d‌jeluju impulsivno, vi zadržavate strukturu – i baš tu nastaje vaša prednost.

Prema astrologu, finansije su vaša glavna tačka sreće. Projekti koji su d‌jelovali dosadno, sporo ili bez sjaja – sada prerastaju u status, priznanje i konkretan novac.

Ali 2026. nije samo poslovna godina.

Vatreni Konj pokreće i temu doma, porodice i lične sigurnosti. Mnogi Jarčevi će prvi put nakon dužeg perioda osjetiti potrebu da balansiraju posao i privatni život.

Dodatni savjet za Jarca:

  • Ne ulažite sav novac odmah
  • Pametno investirajte
  • Dio dobiti sačuvajte
  • Ostanite strateški hladni uprkos brzini godine

Bik

Bikovi su još jedan zemljani znak koji izuzetno dobro reaguje na vatrenu energiju 2026.

„Ključna riječ za vas je novac“, navodi astrolog. Vatra podstiče vašu stabilnu prirodu i pretvara uporan rad u mašinu za zaradu.

Ako ste posljednjih godina igrali na sigurno, potcjenjivali sebe ili prihvatali manje nego što vrijedite – 2026. donosi drugačiju energiju. Ovo je godina kada shvatate koliko zapravo vrijedite.

Posebno je naglašena tema štednje i dugoročnih ciljeva. Mnogi Bikovi će ostvariti finansijski cilj koji su dugo planirali – kupovina nekretnine, velika investicija ili značajna ušteđevina.

Ali novac nije jedina dobit.

Samopouzdanje raste. A kada Bik vjeruje u sebe – tada privlači još više stabilnosti.

Dodatni savjet za Bika:

  • Ne odbijajte nove poslovne ponude samo zato što izlaze iz zone komfora
  • Hrabar potez je poželjan, ali mora biti promišljen
  • Razmišljajte dugoročno

Vaga

Vaga je znak ravnoteže, diplomatije i odnosa. U kineskoj astrologiji ravnoteža je ključna, a 2026. donosi zanimljiv spoj energije.

Iako se vatra i metal tradicionalno ne slažu lako, astrolog objašnjava da „dvostruka vatrena energija zapravo čisti zlato i čini ga čistijim i oštrijim“.

U prevodu – 2026. vam pomaže da razdvojite površne odnose od onih koji zaista imaju vrijednost.

Prazne konekcije otpadaju. U vaš život ulaze ljudi koji dijele vaše vrijednosti i donose konkretne prilike – u poslu, ljubavi i društvenom statusu.

Ovo je godina u kojoj vaš šarm otvara vrata koja su ranije d‌jelovala zatvoreno.

Mogući ishodi:

  • bolji poslovni uslovi
  • značajna emotivna veza
  • nova društvena mreža sa uticajnim ljudima

Dodatni savjet za Vagu:

  • Ne zadržavajte odnose iz navike
  • Ako neko ne raste zajedno sa vama, dozvoljeno je da se oprostite
  • Fokusirajte se na kvalitet, a ne kvantitet odnosa

Zašto baš ova tri znaka?

Godina Vatrenog Konja donosi brzinu i intenzitet. Oni koji imaju unutrašnju stabilnost i sposobnost da balansiraju energiju – najviše profitiraju.

  • Jarac ima disciplinu
  • Bik ima postojanost
  • Vaga ima ravnotežu

U kombinaciji sa vatrenom snagom 2026, to postaje recept za uspjeh.

Naravno, kineska astrologija nudi simbolička tumačenja i smjernice, ali ono što je univerzalno jeste poruka: u godini brzih promjena pobjeđuju oni koji ostanu fokusirani.

Ako pripadate jednom od ova tri znaka, 2026. može biti godina velikog iskoraka – finansijskog, emotivnog ili društvenog.

(Your Tango)

