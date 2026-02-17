Logo
'Najkrivudavija rijeka na svijetu' nalazi se u BiH, pogledajte prekrasne prizore

17.02.2026

18:57

https://www.youtube.com/watch?v=gfgf5TXJCbg
Foto: Printscreen/Youtube/Boris Trogrančić

"Prizori rijeke Šuice otkrivaju zimsko lice ove jedinstvene vode: zaleđena obala, snijeg koji prekriva svaki zavoj i tišina koja samo naglašava snagu prirode. Rijeka koja vijuga poput zmije kroz Duvanjsko polje mnogima je nepoznata, ali njen tok krije priču koja seže daleko u prošlost.

Šuica (ili Šujica, kako se ponekad naziva) ponornica je duga oko 50 km, čiji izvor leži južno od Kupreškog polja, nedaleko od Livna, a njen put proteže se kroz Šujičko i Duvanjsko polje prije nego što voda ponovno ponire u podzemlje prema Buškom blatu", otkriva vrsni fotograf Boris Trogrančić, kojeg je predivna rijeka dočekala okovana snijegom i ledom, prenosi punkufer.hr.

"Legendarni bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturist Zulfikar 'Zuko' Džumhur zastao je ovd‌je na svom putovanju od Travnika prema Jadranskom moru i upravo ovd‌je vidio razlog da Šuicu opiše kao najkrivudaviju rijeku na svijetu, svojom igrom zavoja i okuka koja se prostire kroz polje, priroda je ovd‌je stvorila gotovo labirint vodotoka koji oduševljava i profesionalce i amatere. Tokom cijele sezone njena izuzetno čista voda privlači ribolovce i ljubitelje flaj fišinga, a u njenim hladnim bistrim strujama žive pastrva, lipljen i riječni rakovi. Domaće stanovništvo objašnjava i ime rijeke kroz šuju, narodnu riječ za rep raka", kaže fotograf i dodaje:

"Jedan od najupečatljivijih prizora uz Šuicu je Galečki most, često nazivan i Rimski most. Ovaj kameni most preko Šuice nije obična lokalna ćuprija, vjeruje se da potiče iz 1. vijeka, iz perioda kada su ovim prostorima vladali Rimljani, a područje Šuice bilo je strateški važna tačka na ruti iz Salone (današnji Solin) prema unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije. Iako tačan datum gradnje nije poznat, arheološki i istorijski kontekst ukazuju da je most izgrađen prije dva milenijuma, čineći ga jednim od najočuvanijih rimskih mostova u Bosni i Hercegovini."

Lukovi kamenog mosta, okruženi zimski zaleđenom Šuicom d‌jeluju kao iz nekih prošlih vremena. Arhitektonska poveznica između prirode i ljudske povijesti svakom krivinom rijeke i svakim kamenom pod snijegom pričaju priču o kontinuitetu života tokom vijeka.

