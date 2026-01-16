Logo
Large banner

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

16.01.2026

14:14

Komentari:

0
Руски научници упозоравају: Велика коронална рупа се формирала на Сунцу

Na Suncu se formirala velika koronalna rupa, pokazuju najnoviji podaci Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku, prenose danas ruski mediji.

Prema podacima te laboratorije, rupa je visoka oko milion kilometara, prenijela je agencija Interfaks.

Kako se navodi, pojava brojnih koronalnih rupa na Suncu počela je u prvim mjesecima prošle godine, odmah nakon vrhunca solarnog ciklusa koji se dogodio između oktobra i decembra 2024. godine.

To je dovelo do naglog povećanja broja magnetnih oluja prošle godine od 60 posto, naveli su naučnici.

Dugovječna aktivnost i solarni minimum

“Sve u svemu, povećanje broja magnetnih oluja moglo bi da se nastavi još najmanje dvije godine, otprilike do 2028. godine, nakon čega bi trebalo da počne brzi pad svih vrsta solarne aktivnosti, što bi dovelo do solarnog minimuma oko 2029 i 2030. godine“, navodi se u izvještaju laboratorije, prenijela je ruska agencija.

Podijeli:

Tagovi:

zanimljivosti

nauka

Sunce

rupa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Nauka i tehnologija

Astronaut čuo misteriozni zvuk koji nije trebalo da čuje: "Fantomsko kucanje"

4 h

0
Пао број преузимања апликација

Nauka i tehnologija

Pao broj preuzimanja aplikacija

16 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Kineski robot saobraćajac snima prekršaje i šalje kazne

19 h

0
Деактивирано готово пет милиона налога на друштвеним мрежама

Nauka i tehnologija

Deaktivirano gotovo pet miliona naloga na društvenim mrežama

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Bivšoj partnerki rekao ''da će joj prosuti mozak'', pa je ubo nožem u vrat

15

25

Proglašena "uzbuna": Vazduh opasan po zdravlje građana

15

18

Minić: Privrženi daljem jačanju Srpske

15

18

Jedna uobičajena navika može skratiti vaš život

15

13

Posebna sjednica o ostavci Minića u nedjelju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner