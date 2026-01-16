Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

Na Suncu se formirala velika koronalna rupa, pokazuju najnoviji podaci Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku, prenose danas ruski mediji.

Prema podacima te laboratorije, rupa je visoka oko milion kilometara, prenijela je agencija Interfaks.

Kako se navodi, pojava brojnih koronalnih rupa na Suncu počela je u prvim mjesecima prošle godine, odmah nakon vrhunca solarnog ciklusa koji se dogodio između oktobra i decembra 2024. godine.

To je dovelo do naglog povećanja broja magnetnih oluja prošle godine od 60 posto, naveli su naučnici.

Dugovječna aktivnost i solarni minimum

“Sve u svemu, povećanje broja magnetnih oluja moglo bi da se nastavi još najmanje dvije godine, otprilike do 2028. godine, nakon čega bi trebalo da počne brzi pad svih vrsta solarne aktivnosti, što bi dovelo do solarnog minimuma oko 2029 i 2030. godine“, navodi se u izvještaju laboratorije, prenijela je ruska agencija.