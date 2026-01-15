Pao broj preuzimanja aplikacija

Logo
Globalna preuzimanja mobilnih aplikacija su i u 2025. bila u padu, ali su prihodi snažno porasli, jer su pretplate i kupovine unutar aplikacija postale glavni izvor rasta, pokazuju podaci kompanije Epfigjurs (Appfigures).

Ukupan broj preuzimanja aplikacija i mobilnih igara preko Ep stora i Gugl pleja iznosio je 106,9 milijardi u 2025, što je pad od 2,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu i predstavlja petu uzastopnu godinu smanjenja.

Potrošnja korisnika vezana za aplikacije je istovremeno u 2025. porasla za 21,6 odsto i dostigla oko 155,8 milijardi dolara.

Podaci ukazuju da su kompanije uspješno nadoknadile slabiji priliv novih korisnika kroz veće prihode po korisniku, prije svega zahvaljujući pretplatničkim modelima i kupovinama unutar aplikacija.

Udio mobilnih igara u ukupnoj potrošnji na aplikacije pao je na 46 odsto, uprkos tome što je potrošnja na igre porasla za 10 odsto na 72,2 milijarde dolara.

Nasuprot tome, potrošnja na aplikacije koje nisu igre skočila je za 33,9 odsto i dostigla 82,6 milijardi dolara.

Broj preuzimanja mobilnih igara pao je za 8,6 odsto na 39,4 milijarde instalacija, dok je broj preuzimanja aplikacija koje nisu igre blago porastao za 1,1 odsto na 67,4 milijarde.

Na američkom tržištu potrošnja na mobilne aplikacije porasla je na 55,5 milijardi dolara, uz rast od 18,1 odsto, dok je broj preuzimanja pao za 4,2 odsto na 10 milijardi, prenosi Tan‌jug.

