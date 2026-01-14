Logo
Evo kako da pročitate zamućenu poruku na Viberu

14.01.2026

14:18

Ево како да прочитате замућену поруку на Виберу
Foto: Pexels

Ako ste dobili poruku od nekoga na Viberu i niste mogli da je pročitate jer je zamućena, onda ste na pravom mjestu.

Naime, ako na Viberu dobijete poruku od nekoga ko nije među vašim kontaktima, aplikacija će sve poruke od te osobe zamutiti.

To je podrazumijevano tako i ne može se promjeniti jer Viberu želi da zaštiti korisnike od nepoželjnih poruka.

Šta ukoliko korisnik ne želi da doda tu osobu u kontakte, ali ni da ga blokira, već samo prosto da vidi poruku i nastavi komunikaciju?

Ako potražite na internetu nešto vezano za zamućene Viber poruke, pronaći ćete samo nešto u vezi "self-destructing message". Međutim, to nije to.

Rješenje je zapravo veoma prosto: samo kliknite na iks (X) u gornjem desnom uglu.

Čim kliknete na X, ta ljubičasta poruka na vrhu će se skloniti, a sve poruke će se pojaviti i moći ćete da ih pročitate.

