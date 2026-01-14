Logo
Cvijanović: BiH po Ceriću treba biti država Bošnjaka gdje bi Srbi i Hrvati bili podstanari

14.01.2026

15:30

Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари
Foto: SRNA

Po bivšem poglavaru Islamske zajednice u BiH Mustafi Ceriću, BiH treba biti država Bošnjaka, gdje bi Srbi i Hrvati bili podstanari, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Reklo bi se na prvu da je besmisleno polemisati, ali nije, jer treba imati na umu dvije stvari - kad je Mustafa Cerić bio aktivni poglavar Islamske zajednice u BiH žalio se da su raspadom Jugoslavije svi narodi dobili svoju nacionalnu državu, osim Bošnjaka. Znači, BiH po njemu treba biti država Bošnjaka gdje bi Srbi i Hrvati bili podstanari. Sad kao bivši poglavar Islamske zajednice on kao musliman predlaže hrišćanima Srbima da ne trebaju pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već da umjesto nje treba uspostaviti "bosansku pravoslavnu crkvu" - ističe Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Željka Cvijanović

