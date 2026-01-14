General Mladić proslavio Božić u kapeli pritvorske jedinice

General Ratko Mladić, čije je zdravstveno stanje i dalje loše, proslavio je Božić u kapeli u haškoj pritvorskoj bolnici, uz liturgiju i sa duhovnikom haških optuženika Vojislavom Bilbijom, rekao je njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je naveo da general nije imao značajnije praznične aktivnosti, osim božićne liturgije, na koju su ga dovezli u kolicima jer je vezan za krevet.

- Tamo imaju jednu malu kapelu i tu je bila liturgija. Zajedno su presekli božićni kolač. To je bilo jedino što je bila neka vrsta proslave na Božić, jedino neko od obilježavanja praznika tamo, ali najvažnije u svakom slučaju - rekao je Darko.

Kada je riječ o zdravstvenom stanju generala, Darko kaže da je stanje standardno loše.

Napomenuo je da je isteklo vrijeme za odgovor na raniji zahtjev za puštanje na slobodu generala Mladića zbog bolesti, naglasivši da iz haškog Mehanizma, nasljednika Haškog tribunala, nisu odgovorili.

- Bili su dužni da odgovore, ali vidite što se tiče mog oca, pravila se mijenjaju u hodu. Za njega pravila ne važe. Protiv njega se donose odluke bez ikakvog osnova, za njega se izmišljaju nova pravila. Nadamo se da će samo moći da se održi do nekog boljeg trenutka - rekao je Darko Mladić za Srnu.

Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji i izručen Haškom tribunalu, gdje je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za navodne ratne zločine u BiH.

Tokom boravka u pritvoru je više puta liječen u haškoj bolnici zbog teških zdravstvenih problema, uključujući operaciju na srcu tokom koje mu je ugrađen stent, a više od godinu dana leži nepokretan u haškoj pritvorskoj bolnici.