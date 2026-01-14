Višković: Nadam se da je "ekspert" Krnjić gledao apokaliptične prizore iz Gradiške

Apokaliptičnim prizorima sa graničnih prelaza Gradiška i Gradina proteklog vikenda ne bi se svjedočilo da je prije nešto više od mjesec dana otvoren novi prelaz u Čatrnji i most preko Save prema Hrvatskoj, izjavio je v.d. generalnog direktora Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.

Višković je rekao da se iskreno nada da je sve to gledao i Zijad Krnjić, takozvani ekspert Vlade FBiH u Upravnom odboru UIO BiH, koji je u decembru tvrdoglavo odbijao da da saglasnost na izmjene određenih pravilnika.

- Nepregledne, kilometarske kolone vozila, višesatna čekanja, smrzavanje na niskoj temperaturi, dramatično pražnjenje rezervoara, gotovo zaglušujući zvuk automobilskih sirena, vika, galama, nezadovoljstvo, nestrpljenje, neizvjesnost i očaj na licima ljudi, prizori su koji su prošlog vikenda obišli svijet - naveo je Višković.

Višković je dodao da je Krnjić svojim odbijanjem onemogućio otvaranje i početak rada novog graničnog prelaza, u isto vrijeme kada je Hrvatska planirala da otvori novoizgrađeni prelaz na svojoj teritoriji.

On je istakao da je "ekspert" Krnjić, zbog jednostavne administrativne procedure, napravio pakao od života stotinama građana, ne samo iz Republike Srpske, već i iz FBiH, koji su novogodišnje i božićne praznike odlučili da provedu u zavičaju.

- Da su znali šta ih čeka po povratku u privremena mjesta boravka i rada, vjerujem da se niko od njih ne bi odlučio da krene put otadžbine krajem decembra - ocijenio je Višković.

On je dodao da prizori iz Gradiške i Gradine, bolje od svih riječi, govore kako bi to izgledala BiH da glavnu riječ vodi političko Sarajevo, ponajprije bošnjačka politička elita.

- Sve što je u interesu Republike Srpske i njenih građana, Sarajevu je prilika za novu blokadu, novo podmetanje i kočenje. Upravo na projektu mosta preko rijeke Save bilo je jasno da ono što je Republici Srpskoj u vrhu prioriteta, BiH nije ni na kraj pameti - istakao je Višković za Srnu.

Podsjetio je da je deceniju i po Srpska čekala taj most, jer je uglavnom bio kolateral u odnosima Sarajeva i Zagreba.

- Nažalost, čak i više od tri godine od kada je završena izgradnja, most preko Save ostaje moneta za potkusurivanje i predmet ucjena zvaničnog Sarajeva prvenstveno prema Banjaluci - smatra Višković.

On je rekao da Srpska nema informaciju da li će na dnevnom redu naredne sjednice Upravnog odbora UIO BiH ponovo biti pitanje izmjena pravilnika i da li će "ekspert" Krnjić konačno promijeniti stav.

- Znamo da smo mi uradili sve sa svoje strane da mreža auto-puteva dobije direktnu vezu na evropsku transportnu mrežu i da time značajno povećamo prihod od naplate putarine i frekvenciju saobraćaja na našim dionicama auto-puteva. Do kada ćemo mi biti žrtve nekakvih eskperata i nedobronamjernog bošnjačkog političkog vrha, pitanje je na koje nemamo odgovor - zaključio je Višković.