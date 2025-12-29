Logo
Amidžić: Konaković se divi potezima Krnjića zbog koga su kolone na ulazu u BiH sve duže

ATV

29.12.2025

Zanimljivo je što Elmedin Konaković i dalje vjeruje kadrovima SDA iz koje je ponikao, pa se divi potezima eksperta Vlade FBiH Zijada Krnjića zbog kojeg su kolone na ulazu u BiH sve duže i duže, rekao je Srđan Amidžić, predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

"Konaković bi manje ispao smiješan igrajući se onim bagerom što je dobio na poklon jer se možda i u bagere bolje razumije nego u fiskalni sistem. Kako je objasnio raspodjelu prihoda od PDV-a, da se zaključiti da očigledno nije pažljivo pratio časove matematike. Da ne poznaje šta je krajnja potrošnja u PDV-u, a putarine da i ne spominjemo! Za njegovu informaciju raspodjela je onakva kakva je zakonom predviđena što mogu provjeriti i tužbom koju najavljuju. Republika Srpska je to još 2018. godine provjerila pravosnažnom presudom po kojoj FBiH duguje Republici Srpskoj 35 miliona KM. Odgovor iz Sarajeva na tu presudu iz FBiH je – dođem ti", rekao je Amidžić i dodao:

"Možda je taj model i najbolji, razmislićemo."

Podsjećamo, Lider NiP-a rekao je danas da nije protiv toga što je "Krnjić uradio i da je otvorio stvari na pravi način".

"Ljudi u BiH, u RS treba da znaju da svoje plate dobivaju zbog bolje ekonomije u Federaciji BiH, da na leđima nosimo bh. entitet RS. Imamo i sudski proces da se vidi koliko je RS progutala novca koji pripada Federaciji BiH", rekao je Konaković.

