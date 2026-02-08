Snimak iz zatvora gdje je bio Epstajn trese Ameriku: Ko to hoda ka njegovoj ćeliji u noći kad je umro?

Nedavno objavljeni dokumenti Ministarstva pravde pokazuju da su istraživači koji su pregledali snimke nadzora u noći smrti Džefrija Epstajna primjetili narandžastu formu koja se kreće uz stepenice ka izolovanoj, zaključanoj etaži gdje se nalazila njegova ćelija, otprilike u 22:39 sati 9. avgusta 2019. godine.

Ta stavka u dnevniku opservacija videa iz Metropolitana Correctional Centera izgleda da sugeriše nešto što vlasti ranije nisu izvještavale.

Bljesak narandžaste boje izgleda da se penje uz stepenice L sprata. moguće da je to zatvorenik koji je eskortovan na taj sprat. Takođe izgleda, prema FBI memorandumu, da su pregledi istraživača doveli do različitih zaključaka između FBI-ja i onih koji su pregledali isti video iz Kancelarije inspektora generala Ministarstva pravde. FBI dnevnik opisuje mutnu sliku kao "moguće da je zatvorenik".

Analiza Kancelarije inspektora generala evidentira to kao službenika koji nosi narandžasto, a u konačnom izvještaju navodi "neidentifikovanog [zatvorskog službenika]".

Konačni izvještaj inspektora generala navodi:

- Otprilike u 22:39 sati, neidentifikovani CO se čini da je hodao uz stepenište L sprata, a zatim se ponovo pojavio u vidokrugu kamere u 22:41 sati.

Zvanični izvještaji navode da je Epstajn umro samoubistvom malo prije 6:30 sati ujutru, kada je njegovo tijelo otkrio zatvorski službenik koji je dostavljao doručak. Nikada nije utvrđeno zvanično vrijeme smrti. U posljednjih nekoliko mjeseci postavljana su pitanja o radu istraživača koji ispituju okolnosti njegove smrti.

U detaljnoj analizi video snimka iz zatvora, CBS News se konsultovao sa nezavisnim video analitičarima koji su rekli da je kretanje više u skladu sa zatvorenikom, ili nekim ko nosi narandžastu zatvorsku uniformu, nego sa zatvorskim službenikom.

Svijet Vens bez dlake na jeziku: Epstinovi dokumenti pokazuju "incestuoznu" kulturu američke elite

Novi zapisi postavljaju više pitanja o aktivnostima blizu Epstajnovog sprata kasno te večeri.

Zvanični pregledi Epstajnove smrti ne pominju figuru u narandžastom, a kasnije izjave vlasti, uključujući tadašnjeg državnog tužioca Bila Bara, bile su da niko nije ušao na Epstajnov stambeni sprat u noći njegove smrti.

Zatvorski zaposleni koji su dali intervju za CBS Njus rekli su da bi eskortovanje zatvorenika u to doba sata bilo veoma neobično. Identifikacija te osobe mogla bi biti ključna za rekonstrukciju događaja, s obzirom da se to dešavalo u procenjenom prozoru mogućeg vremena Epstajnove smrti.

Stepenište koje vodi do njegovog sprata snimljeno je jedinom kamerom za koju se zna da je radila te noći, pozicioniranom tako da djelimično zaklanja pristup Epstajnovom spratu. Vladini istraživači su se uglavnom oslanjali na taj snimak za rekonstrukciju vremenske linije. Ali zbog ugla kamere, nije bilo moguće isključiti da li je neko popeo stepenice i ušao na sprat, a da nije jasno vidljiv.

Hiljade stranica objavljenih prošle nedjelje kao dio šireg otkrivanja Epštajnovih datoteka od strane Ministarstva pravde (preko 3 miliona dokumenata) pružaju dodatne detalje o satima između večeri 9. avgusta, kada je Epstajn posljednji put viđen živ na kameri, i otkrića njegovog tela sledećeg jutra.

Nekoliko zatvorenika rekli su istraživačima da su koristili drogu u ćelijama, uključujući marihuanu i K2. Među intervjuisanima su bila dva zatvorska čuvara dodeljena jedinici te noći, Tova Noel i Gito Bonhome.

Dokumenti pokazuju da je Bonhome intervjuisan dva puta u septembru 2019. Prema izjavi Noela, Bonhome je radio više uzastopnih smjena i spavao je na dužnosti između otprilike 22 sata i ponoći. Istraživači su ispitivali i neobjašnjenu promjenu u broju zatvorenika u SHU (sa 73 na 72 negdje između 22 sata i 3 sata ujutru). Noel je rekla da je "vjerovatno" u pitanju bila greška u brojanju.

Čuvari nisu specifično pitani o narandžastoj figuri. Bonhome je rekao da se ne sjeća perioda između 22 sata i ponoći i da bi ulazak službenika samog na sprat kršio politiku zatvora.

Bonhome je završio smenu u ponoć, a zamenio ga je Mišel Tomas, koji je otkrio Epstajnovo tijelo. Noel je nastavila drugu uzastopnu smjenu. Tomas i Noel nisu završili brojanje zatvorenika u 3 sata i 5 sati ujutru, niti obavezne provjere. Istraživači su spekulisali da su možda zaspali. Kasnije su optuženi za lažiranje zapisa, ali su optužbe ukinute u zamjenu za saradnju .Transkript intervjua sa Tomasom pokazuje praznine u sjećanju na jutro otkrića. Omča koju je Epstajn navodno koristio nikada nije definitivno identifikovan. Članak dalje ističe kontradikcije u zvaničnim izvještajima, mutnoću videa i pitanja o temeljnosti istrage.