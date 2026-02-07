Logo
Large banner

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

Izvor:

SRNA

07.02.2026

15:46

Komentari:

0
Везе са Епстином: покренута истрага против бившег француског министра културе
Foto: Tanjug/AP/Jon Elswick

Francusko državno tužilaštvo za finansijski kriminal pokrenulo je istragu protiv bivšeg ministra kulture Džeka Langa i njegove ćerke Karoline Lang zbog sumnje na tešku poresku prevaru pranja novca povezanu sa pokojnim i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Istovremeno raste pritisak na Langa da podnese ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu.

Dosijei koje je prošle sedmice objavilo Ministarstvo pravde SAD pokazuju da su se Epstin i Lang povremeno dopisivali između 2012. i 2019. godine.

Francuski mediji, uključujući "Mond", "Figaro" i "Medijapart", prenose da je preliminarna istraga pokrenuta nakon što su dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrili godine prepiske i finansijskih veza između Langa i Epstina, uključujući veze u inostranstvu.

Kancelarija tužilaštva potvrdila je informaciju o pokretanju istrage, ali nije saopštila dodatne detalje.

Lang negira da je na bilo koji način prekršio zakon.

Prema Rojtersovom pregledu dokumenata, njegovo ime pojavljuje se više od 600 puta u Epstinovim dosijeima.

Langova ćerka Karolina podnijela je u ponedjeljak, 2. februara, ostavku na mjesto šefa Francuskog sindikata nezavisnih produkcija nakon što se saznalo za njene veze sa Epstinom.

Podijeli:

Tagovi:

Džefri Epstajn

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бијонсе изгубила 10 милиона пратилаца због случаја Епстин

Scena

Bijonse izgubila 10 miliona pratilaca zbog slučaja Epstin

1 d

0
Скандал: Епстин био у контакту и са европским званичницима у Бриселу

Svijet

Skandal: Epstin bio u kontaktu i sa evropskim zvaničnicima u Briselu

2 d

0
Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Svijet

Vens bez dlake na jeziku: Epstinovi dokumenti pokazuju "incestuoznu" kulturu američke elite

2 d

0
Захарова о случају Епстина: Нека се присјете Путинових ријечи

Svijet

Zaharova o slučaju Epstina: Neka se prisjete Putinovih riječi

3 d

0

Više iz rubrike

Фицо затражио наставак рада словачко-руских међудржавних комисија

Svijet

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

4 h

0
Веома близак Трампу: Ко је генерал Мајкл Флин са којим се састао Додик?

Svijet

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

4 h

0
Венс позвао Мелонијеву у Одбор за мир

Svijet

Vens pozvao Melonijevu u Odbor za mir

4 h

0
Захарова: Москва ће се борити против фалсификовања историје

Svijet

Zaharova: Moskva će se boriti protiv falsifikovanja istorije

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

19

45

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

19

38

Trebinje: Obilaznica se radi, kočnica na mostu

19

37

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19

29

Kvote, carina i ,,CBAM'' - čelik iz BiH prvi na udaru novih pravila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner