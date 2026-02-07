Sankciona politika Evropske unije protiv Rusije šteti njoj samoj, rekao je premijer Slovačke Robert Fico. Unija treba da se fokusira na samu sebe, da dovede privredu u red, spoljnu politiku, odbrambenu sposobnost i rukovodstvo u Evropskoj komisiji, dodao je on.

„Tek onda na red dolazi nekakva sankciona politika koja nikome ništa nije donela, samo sebi samima nanosimo štetu“, rekao je Fico u emisiji „Subotnji dijalozi“.

Prema njegovom mišljenju, EU ima daleko važnije obaveze i prioritete nego što su sankcije Rusiji

(sputnik srbija)