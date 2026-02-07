Haos u Solunu: Uhapšeno više od 300 ljudi

Grčka policija saopštila je da je privela 313 ljudi u raciji u univerzitetskom kampusu u Solunu, nakon što je grupa ljudi bacila više od 100 Molotovljevih koktela na pripadnike policije za razbijanje demonstracija.

U saopštenju se navodi da su grupe ljudi sa kapuljačama izašle iz kampusa Univerziteta Aristotel u Solunu rano jutros i napale policijski odred za razbijanje demonstracija.

❗Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες από τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ https://t.co/8KG3ByxDsV — Documento📰 (@documentonews) February 7, 2026

Jedinica je obično raspoređena na određenoj udaljenosti od kampusa da bi suzbila eventualne nemire poslije zabava koje se uveče i noću održavaju u univerzitetskom kampusu.

Policija navodi da je svih 313 lica pušteno bez podizanja optužnice.

Policija za razbijanje demonstracija koristila je suzavac i šok bombe da bi odbila napadače.

Jedan policajac prebačen je u vojnu bolnicu zbog opekotina lica i noge, dok je civil star 21 godinu zbrinut u bolnici zbog respiratornih problema, objavile su snage reda.

Univerzitet je saopštio da su napade izvršili "ekstremisti" izvan kampusa, zajedno sa pojedincima iz univerzitetskog kruga.

U toku je istraga da bi se utvrdilo da li su u napadu učestvovali studenti.