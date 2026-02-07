Bura u NBA: Janis Adetokumbo u centru skandala

Grčki košarkaš Janis Adetokumbo našao se u centru pažnje, ali ovoga puta ne zbog igre na parketu. Nakon dana nagađanja o njegovoj budućnosti u Milvokiju i mogućem transferu, objavljeno je da je reprezentativac Grčke postao suvlasnik kompanije „Kalši“.

„Kalši“ je onlajn platforma koja posluje na tržištu predviđanja i klađenja.

Ova vijest izazvala je burne reakcije među ljubiteljima košarke, prije svega zato što se najveći dio sadržaja te platforme odnosi na sportske događaje — procjenjuje se oko 90 odsto. Kritičari su odmah ukazali na potencijalni sukob interesa, smatrajući da aktivni NBA igrač ne bi trebalo da ima finansijski udio u poslu koji se oslanja na sportske ishode.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da „Kalši“ nudi znatno širi spektar opcija od uobičajenog klađenja na rezultate ili individualne učinke. Među njima je i mogućnost zarade na prognozama da li će Adetokumbo promijeniti klub ili ostati u Milvokiju — što je dodatno podgrijalo polemiku.

Platforma je pokušala da razjasni situaciju i umiri javnost.

– Kao aktivnom učesniku NBA lige, Adetokumbu će biti zabranjeno da se bavi bilo kakvim aktivnostima koje se tiču NBA lige, jer „Kalši“ ima stroge uslove rada koji zabranjuju trejding insajderima i manipulaciju tržištem – navedeno je u saopštenju.

Iako je Adetokumbo prvi košarkaš koji je direktno investirao u ovu kompaniju, izvršni direktor „Kalšija“ Džek Sač otkrio je da sličnu vezu sa firmom ima i Kevin Durent — ali posredno, preko svog agenta Riča Klajmana i investicionog fonda „35V“.