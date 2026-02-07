Logo
Jović bez poena u porazu Majamija, Vučevićev dobar debi za Seltikse

Izvor:

RTS

07.02.2026

08:04

НБА резултати 7.2.2026
Foto: Tanjug/AP/Charles Krupa

Iako su Boston seltiksi na poluvremenu gubili čak 21 poen razlike, domaćin je u nastavku odigrali fenomenalno i na kraju savladali Majami hit rezultatom 98:96 (15:29, 23:30, 36:15, 24:22).

Srpski reprezentativac Nikola Jović dobio je malu minutažu u drugom poluvremenu - za šest minuta na parketu nije se upisao u strijelce, šutirao je 0/5 iz igre i zabilježio jednu asistenciju.

Prvo poluvreme u potpunosti je pripalo gostima. Boston je u uvodnoj četvrtini ubacio svega 15 poena i djelovao potpuno bezidejno u napadu, dok je Majami, predvođen raspoloženim Normanom Pauelom i Endrjuom Viginsom, brzo stekao dvocifrenu prednost.

Hit je već poslije 12 minuta vodio 14 razlike, a do velikog odmora je prednost narasla na ubjedljivih +21.

Međutim, sve se promijenilo u trećoj dionici. Seltiksi su pojačali odbranu, ubrzali ritam i serijom 20:3 potpuno se vratili u meč.

Upravo u tom periodu značajnu ulogu imao je Nikola Vučević, koji je na debiju za Boston već do kraja treće četvrtine stigao do dabl-dabl učinka. U posljednjih 12 minuta ušlo se sa izjednačenim rezultatom.

U četvrtoj dionici viđena je prava rezultatska klackalica. Pejton Pričard je nastavio da pogađa u ključnim trenucima i u tom trenutku bio najraspoloženiji igrač domaćih, ali Majami nije odustajao i konstantno je držao priključak.

Posljednjih pet minuta donijelo je veliku dramu, pa i manju čarku na terenu između Huga Gonzalesa i Normana Pauela, koja je brzo smirena.

Odlučujući trenutak dogodio se minut i po prije kraja, kada je Derik Vajt pogodio trojku za vođstvo Bostona, a zatim i ukrao loptu Pauelu.

Ipak, neizvjesnost je potrajala do samog kraja. Majami je imao posljednji napad za pobjedu, ali je Devion Mičel promašio šut za tri poena, čime je trijumf ostao u Bostonu.

Lista strijelaca

Boston: Braun 29, Pričard 24, Vajt 21, Vučević 11, Šerman 5, Gonzales 2, Garza 2, Keta 2, Hauser 2.

Majami: Vigins 26, Pauel 24, Adebajo 16, Mičel 13, Hakez 11, Smit 2, Ver 2, Fontekio 2.

Seltikse su do pobjede predvodili Džejlen Braun sa 29 poena, Pričard sa 24 i Vajt sa 21, dok je Vučević sa klupe doprinio sa 11 poena, 12 skokova, četiri asistencije i dvije ukradene lopte.

Kod Majamija su se istakli Vigins sa 26 poena, Pauel sa 24, Bem Adebajo sa 16 i Mičel sa 13 poena.

Rezultati NBA lige:

Boston - Majami 98:96

Detroit - Njujork 118:80

Milvoki - Indijana 105:99

Minesota - Nju Orleans 115:119

Portland - Memfis 135:115

Sakramento - Los Anđeles klipersi 111:114

