Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

Izvor:

ATV

05.02.2026

22:30

Komentari:

0
Партизан демолирао Панатинаикос у Београду
Foto: Tanjug / AP / Marko Jovanovic

Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu Panatinaikos rezultatom 78:62 u 27. kolu Evrolige.

U usponu forme je tim Đoana Penjaroje, dok se Atinjani muče u posljednje vrijeme, iako su u glavni grad Srbije došli sa dvije pobjede od po jedan razlike, protiv Asvela i Real Madrida.

Što se utakmice tiče, bila je neizvjesna samo u prvih 10 minuta poslije koje je domaćin imao jedan poen prednosti - 20:19. Nakon toga je dvije nevjerovatne četvrtine odigrao domaćin, posebno u odbrani (primljena samo 23 poena).

Partizan je veliki odmor otišao sa +12 - 45:33. Očekivala se reakcije tima Ergina Atamana, ali crno-bijeli su bili spremni na to i nastavili su da gaze, pa je poslije 30 minuta na semaforu stajalo 66:42.

Četvrti period bio je samo formalnost. Crno-bijeli su održavali veliku razliku i na kraju su upisali ubjedljiv trijumf. Potpuno su razbili jednu od najkvalitetnijih ekipa u Evropi.

Najefikasniji kod pobjednika bio je Kameron Pejn sa 18 poena, pratili su ga Isak Bonga i Streling Braun sa po 18. Na drugoj strani najviše se istakao Ti Džej Šorts sa 21, dok je Huančo Ernangomez brojao do sedam.

Partizan poslije ovog trijumfa ima učinak 9-18. Panatinaikos je na 16-11.

KK Partizan

Komentari (0)
