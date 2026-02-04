Logo
Partizan izabrao igrače za Kup Koraća: Vraćaju juniore sa pozajmice?

04.02.2026

17:35

Foto: Tanjug / AP

Košarkaški klub Partizan je odredio tim od 11 igrača koji će nastupati na Kupu Radivoja Koraća.

Kup Radivoja Koraća se 2026. godine održava u Nišu, hali Čair, od 18. do 21. februara.

Košarkaši Partizana će igrati protiv FMP Železnika, a ukoliko pobjedi u polufinalu ide na boljeg iz duela Mega - OKK Beograd.

Crno-bijeli će igrati sa 11 igrača na Kupu Radivoja Koraća, a među tih 11 igrača biće dvojica juniora – Uroš Danilović i Đorđe Šekularac.

"Kako Mocart Sport saznaje, tim iz Humske će, usljed nedovoljnog broja zdravih domaćih igrača, sa pozajmice iz valjevskog Metalca vratiti Uroša Danilovića i Đorđa Šekularca, dok se očekuje da u konačan tim uskoče momci iz juniorsko-kadetske selekcije.

Oni su, takođe, pisali o tome kako će ostatak tima izgledati:

"Njima će pomagati iskusniji - Arijan Lakić, Aleksej Pokuševski i tek pridošli Aleksa Radanov, dok u stanju da pomognu neće biti kapiten Vanja Marinković i Mario Nakić. Tako ostaje još da se odaberu četiri stranca koja po pravilima imaju pravo da nastupaju. S obzirom na promjenu akta, naturalizacija više nije dozvoljena kao u prošlim vremenima. Samim tim, Penjaroja će morati da bira između Sterlinga Brauna, Kamerona Pejna, Bruna Fernanda, Dvejna Vašingtona, Dilana Osetkovskog, Isaka Bonge i Nika Kalatesa. Što pokazuje da će morati da precrta trojicu. Morao bi još i više da zbog povrede ili nespremnosti van tima nisu Karlik Džons, Šejk Milton, Džabari Parker i Mika Murinen", stoji u tekstu dalje.

