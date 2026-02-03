Logo
Još jedan poraz Partizana

Kurir

03.02.2026

22:28

0
Још један пораз Партизана
Foto: Tanjug / AP

Košarkaši Partizana doživjeli su nesrećan poraz na gostovanju Makabiju

U utakmici 26. kola Evrolige Izraelci su slavili rezultatom 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16).

Koš odluke postigao je Klark uz zvuk sirene.

Partizan je ostao na osam pobjeda, a doživio 18. poraz.

Makabi je stigao do 11. pobjede, uz 15 poraza.

Crno-bijeli već za dva dana dočekuju Panatinaikos u 27. kolu, dok Makabi dan kasnije gostuje Crvenoj zvezdi.

Partizan je gotovo svih 40 minuta bio u najmanju ruku ravnopravan rival u paklenoj atmosferi u Tel Avivu.

Crno-bijeli su imali tri poena prednosti u posljednjem minutu, ali su ponovo serijom grešaka omogućili rivalu da se raduje. Partizan je ima dva mala faula na raspolaganju, a onda je Bonga napravio prekršaj pri šutu. Potom je Braun izgubio loptu na sredini terena i napravio nesportski faul. Domaćin je potom postigao poene preko Klarka i stekao dva poena prednosti. Uspio je Fernando četiri sekunde prije kraja da izjednači sa linije slobodnih bacanja.

Međutim, crno-bijeli su loše odigrali odbranu u preostale četiri sekunde, Bonga je poletio u prazno poslije finte Klarka, koji je potom sa vrha kapice pogodio za pobjedu.

Ife Lundberg, bivši košarkaš Partizana, i Klark su postigli po 21 poen u domaćem timu. Santos je upisao 17 poena, a Sorkin 10.

Kod Partizana, Braun je pogodio 19 poena, Osetkovski i Fernando po 17, Bonga 14, a Pejn 11.

