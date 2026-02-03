Cvijanović sa Delani o ekonomskoj saradnji i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović sastala se u Vašingtonu sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani.

- Veoma dobar i produktivan razgovor sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani o unapređenju ekonomske saradnje i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji - navela je Cvijanović na Iksu.