Cvijanović sa Delani o ekonomskoj saradnji i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji

03.02.2026

21:26

Цвијановић са Делани о економској сарадњи и актуелним политичким темама у БиХ и регији
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović sastala se u Vašingtonu sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani.

- Veoma dobar i produktivan razgovor sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani o unapređenju ekonomske saradnje i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji - navela je Cvijanović na Iksu.

Željka Cvijanović

