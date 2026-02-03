Cvijanović sa Delani o ekonomskoj saradnji i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji

03.02.2026
21:26
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović sastala se u Vašingtonu sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani.
- Veoma dobar i produktivan razgovor sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke Ejpril Lin Meklejn Delani o unapređenju ekonomske saradnje i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji - navela je Cvijanović na Iksu.
Veoma dobar i produktivan razgovor sa članicom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Demokratske stranke @RepAprilDelaney o unapređenju ekonomske saradnje i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji. pic.twitter.com/XoNc5eH3lz— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
BiH
4 h0
BiH
5 h0
BiH
7 h0
BiH
8 h2
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu