Cvijanović sa senatorom Džonsonom: Ekonomska saradnja treba dati novu dimenziju

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa senatorom Ronom Džonsonom kojeg je upoznala sa ključnim političkim izazovima u BiH.

"Zadovoljstvo je bilo razgovarati sa senatorom Džonsonom o brojnim aktuelnim temama", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Dodala je da su usaglasili da ekonomska saradnja i investicije u regionu treba da daju novu dimenziju u odnosima sa SAD.

"Saglasni smo i u pogledu važnosti jačanja institucija sa ciljem zaštite granica od ilegalnih migracija", rekla je Cvijanovićeva.