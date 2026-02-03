Logo
Cvijanović sa senatorom Džonsonom: Ekonomska saradnja treba dati novu dimenziju

03.02.2026

18:24

Цвијановић са сенатором Џонсоном: Економска сарадња треба дати нову димензију
Foto: Instagram

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa senatorom Ronom Džonsonom kojeg je upoznala sa ključnim političkim izazovima u BiH.

"Zadovoljstvo je bilo razgovarati sa senatorom Džonsonom o brojnim aktuelnim temama", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Dodala je da su usaglasili da ekonomska saradnja i investicije u regionu treba da daju novu dimenziju u odnosima sa SAD.

"Saglasni smo i u pogledu važnosti jačanja institucija sa ciljem zaštite granica od ilegalnih migracija", rekla je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

