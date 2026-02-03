Federalni medij: Cvijanović demolirala Bećirovića i Konakovića

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se juče u Vašingtonu sa Havardom Latnikom, američkim ministrom ekonomije i jednim od najvažnijih ljudi u administraciji Donalda Trampa.

Iako brojni mediji u FBiH pokušavaju da umanje značaj ovog susreta, ali i cijele posjete Cvijanovićeve Americi, jedan se istakao da je srpski član Predsjedništva ovom posjetom razbila iluziju da je Srpska izolovana.

"Kakvo god mišljenje imali o Cvijanovićevoj, a mnogo je razloga da nemamo pozitivno, mora joj se priznati da je ostvarila značajan diplomatski uspjeh. Bar ako se vodimo bh. mjerilima. Ovo je možda i kruna njene karijere, jer je sastanak došao u ključnom trenutku i razbio iluziju da su SNSD i vlast u Republici Srpskoj međunarodno izolovani", piše portal "Odgovor.ba".

Iako se osjeća doza nervoza u tekstu zbog uspjeha zvaničnika Srpske, portal dalje navodi da je Cvijanovićeva svojim diplomatskim nastupima na međunarodnom nivou potpuno porazila Denisa Bećirovića i Elmedina Konakovića.

"Sastanak sa američkim ministrom trgovine za lidere jačih evropskih zemalja ne bi bio ogroman događaj. Ali da za naše lidere jeste ilustruje najbolje koliko se Denis Bećirović, kolega Cvijanovićeve u Predsjedništvu, hvalio time što je boravio u zgradi Stejt Departmenta i susreo se sa četvrtom po redu osobom u hijerarhiji te institucije, gospođom Alison Huker, državnim podsekretarom za politička pitanja. Bećirović je, podsjetimo, isticao da je njegov susret s Huker 'jedan od najvažnijih sastanaka u zadnje dvije decenije nekog bh. zvaničnika'. Njegov šef kabineta Alija Kožljak je, u bizarnom istupu, isticao činjenicu da je Bećirović primljen na 4. spratu zgrade Stejt Departmenta! Gdje bi Bećirovićevu bio kraj da se, umjesto sa podsekretarom, sastao u Vašingtonu sa sekretarom, odnosno ministrom, kao Cvijanovićeva", pita portal jasno aludirajući na Bećirovićeve istupe u kojima nerijetko pretjerano naglašava (ne)bitnost njegovih sastanaka.

Portal potom jasno ukazuje i na "važnost" ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića.

"Utjeha prosječnih je da uvijek ima neko gori. Za razliku od Bećirovića, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković nije se u Vašingtonu sastao ni sa državnom podsekretarom, već samo sa predstavnicima Savjeta za nacionalnu bezbjednost, savjetodavnog tijela američke vlade, te nekolicinom kongresmena. Dakle, ni s kim od donosilaca odluka u američkoj izvršnoj vlasti. Eksperti već duže vrijeme ukazuju na to da je Konaković opterećen pozicijom predsjednika stranke NiP, te da zapravo i nema dovoljno vremena i pažnje za međunarodne poslove", piše portal.

U članku je svakako nezaobilazna bila i muljaža ambasadora BiH u Vašingtonu Svena Alkalaja, koji je doslovno "slagao" da će imati zvanični sastanak sa državnim sekretarom Markom Rubiom.

"Najlošiji rejting ima ambasador BiH u Vašingtonu Sven Alkalaj, koji je, podsjetimo, nedugo po imenovanju Marka Rubija za državnom sekretara najavio sastanak s njim, ali taj sastanak se, bar u najavljenom formatu, nikada nije dogodio. Alkalaj je kasnije izjavio da se susreo s Rubiom, ali s obzirom da nije objavio fotografiju i saopštenje vjerovatno se radi o usputnom susretu", nastavlja portal "Odgovor.ba".

Medij dalje naglašava da je potpuno jasno da Cvijanovićeva ima puno otvorenija vrata u Vašingtonu nego zvaničnici Trojke, te da je priča federalnih političara o "ruskim vezama" i "antizapadnim djelovanjem Srpske" sada potpuno ogoljena.

"U tom smislu, Cvijanović nije 'demolirala' Bećirovića i Konakovića argumentima, već ih je demolirala realnošću. Fotografijom, funkcijom sagovornika i činjenicom da je u Vašingtonu dočekana kao relevantan akter, dok su oni svedeni na protokolarne posjete i sastanke bez političke težine. Ono što dodatno boli Trojku jeste da se ovaj poraz ne može objasniti ni Dodikovim 'ruskim vezama', ni 'antizapadnim djelovanjem Republike Srpske'. Naprotiv, upravo je Dodikov kanal danas operativan, dok je njihov presahnuo", naglašava federalni medij.