Cvijanović: Odličan sastanak i otvoren razgovor sa Latnikom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je imala odlična sastanak i otvoren razgovor sa američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trampa, Havardom Latnikom.

"Tokom drugog sastanka sa sekretarom Latnikom u posljednjih godinu dana, razmotrili smo mogućnost daljeg jačanja ekonomske saradnje u obostranom interesu. Izrazila sam zadovoljstvo zbog sve veće zainteresovanosti američkih kompanija za ulaganje u Republiku Srpsku i BiH, te istakla da je to posljedica pozitivnog zaokreta administracije predsjednika Trampa ka ekonomiji, saradnji i zajedničkom prosperitetu sa drugim zemljama", rekla je Cvijanović.

Ona ističe da je ukazala na važnost realizacije zajedničkih energetskih projekata, poput Južne interkonekcije, koja će otvoriti prostor daljim američkim investicijama u oblasti energetike i infrastrukture.

"Ovom prilikom sam upoznala sagovornika i o aktuelnim političkim i bezbjednosnim prilikama u BiH", poručila je Cvijanović.

Ko je Havard Latnik?

Havard Latnik je (ministar ekonomije) u Trampovoj Vladi nadležan za trgovinu, a bio je i kandidat za ministra finansija. U njegovom ministarstvu zaposleno je oko 50.000 ljudi, a u žižu javnosti je dospio podržavajući Trampovu politiku širokih tarifa. Latnikov resor ključni je igrač u oblastima gdje se interesi biznisa i nacionalne bezbjednosti sudaraju, poput ograničavanja izvoza tehnologije ili uvođenja tarifa za zaštitu američke proizvodnje.

Ministarstvo je takođe u velikoj mjeri uključeno u vladine napore da podstakne domaću proizvodnju i američke kompanije.

Inače, Latnik, porijeklom sa Long Ajlenda, direktor je finansijske kompanije Kantor Ficdžerald u koju je došao 1983. godine odmah nakon što je diplomirao na Haverford Koledžu. Za svega deset godina došao je do pozicije izvršnog direktora za investicije.

U firmu je doveo dodatne klijente, povećavajući profitabilnost i njegovo odjeljenje je postalo jedno od najprofitabilnijih Kantora Ficdžeralda.

U napadima 11. septembra za dlaku je izbjegao smrt jer je odveo jedno od svoje djece u vrtić, ali je kompanija Kantor Ficdžerald izgubila 658 zaposlenih, uključujući i Latnikovog rođenog brata Gerija. Mjesec dana iz dana u dan Lutnik je prisustvovao sahranama svakog stradalog zaposlenog, što je dodatno učvrstilo njegov profil u javnosti. Decenijama kasnije izjavio je da je 11. septembar bio prelomni dan u njegovom životu i da mu svaki dan izgleda kao "da se to dogodilo juče". Osnovao je i Fondaciju za pomoć porodicama stradalih, a donirano je oko 180 miliona dolara. Osim toga pomagao je stradale u prirodnim nepogodama, a i najveći je pojedinačni donator Koledža Haverford sa jedinstvenom donacijom od 25 miliona dolara - ukupno je donirao 65 miliona.

Koliko je bio poštovan u pomenutoj kompaniji najbolje svjedoči pokušaj osnivača Kantora Ficdžeralda da ga smijeni sa pozicije izvršnog direktora, ali je to odbačeno, nakon čega je Latnik postao glavni izvršni direktor i predsjednik firme.

Danas je firma poznata zbog svojih ulaganja u kriptovalute i svog ogranka u industriji nekretnina, brokerske firme Njumark. Značajan je po zagovaranju ulaganja u tehnologiju i pokretanju elektronske platforme za trgovanje "eSpeed".

Kao jedan od najbližih saradnika Donalda Trampa aktivno je učestvovao u prikupljanju sredstava za njegovu kampanju u dva izborna ciklusa. Iako prethodno demokrata, nakon Trampove pobjede 2016. godine postaje republikanac, te u naredna dva ciklusa prikuplja sredstva za Trampovu kampanju.

U nizu događaja, kao organizator ili suorganizator, prikupio je milione dolara za kampanju republikanskog kandidata, odnosno aktuelnog američkog predsjednika, uključujući ličnu donaciju od 2,5 miliona Trampovom fondu za pobjedu, te pet miliona kompaniji MAGA Ink.

Nakon predsjedničkih izbora Latnik je bio kandidat za ministra finansija, gdje je dobio veliku podršku Ilona Maska, ali je djelovalo kao da on nije zainteresovan za tu poziciju. Ubrzo potom Tramp ga imenuje za ministra trgovine, samim tim i ministrom ekonomije. Njegovo imenovanje potvrđeno je 18. februara u Senatu. Direktan je učesnik u pregovorima sa Kinom, Kanadom i Meksikom, gdje je zagovornik Trampovih tarifa.

Prošle godine časopis Tajms uvrstio ga je na listu 100 najuticajnijih ljudi na svijetu.