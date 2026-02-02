Logo
Large banner

Prijedlozi za rješavanje krize moraju biti prihvatljivi za Rusiju

Izvor:

SRNA

02.02.2026

19:50

Komentari:

0
Ruska zastava
Foto: Pixabay

Svaki prijedlog za rješavanje ukrajinske krize zahtijeva ispitivanje prihvatljivosti za Rusiju i usklađenosti sa ciljevima i zadacima specijalne vojne operacije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Svaki prijedlog za rješavanje ukrajinske krize zahtijeva ispitivanje prihvatljivosti za Rusiju i usklađenosti sa ciljevima i zadacima specijalne vojne operacije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Iz ruskog Ministarstva su podsjetili da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski 12. januara objavio da je Amerikancima poslao još neke prijedloge uz napomenu da Kijev nije napustio nadu da će okriviti Rusiju za ometanje pregovaračkog procesa.

"Svjesni toga, nastavićemo da ističemo trikove i diplomatske manevre Kijeva i njegovih sponzora", navelo je Ministarstvo.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Nije uspjelo, mržnja je preovladala

Napomenuto je da je za Rusiju neprihvatljivo razmještanje zapadnih vojnih jedinica i objekata u Ukrajini i da će biti klasifikovano kao intervencija.

"Ruska strana je predala Ukrajini više od 12.000 posmrtnih ostataka ukrajinskih vojnika od juna 2025. godine, a Kijev je predao tijela više od 200 ruskih vojnika", navodi se u saopštenju.

Ruska strana očekuje da će, pod uslovom da se održi originalna formula iz Ankoridža i da se poštuju njeni interesi, prije ili kasnije biti u mogućnosti da se približi pregovaračkom rješenju ukrajinskog problema".

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Vladimir Zelenski

Ukrajina

kriza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

Svijet

Moskva potvrdila: Pregovori o Ukrajini se nastavljaju 4. i 5. februara

1 d

0
Руски напад на Украјину након примирја

Svijet

Gotovo je primirje: Rusi nemilosrdno raspalili po Ukrajini

1 d

0
Медведев: Употреба нуклеарног оружја могућа ако се ради о судбини државе

Svijet

Medvedev: Upotreba nuklearnog oružja moguća ako se radi o sudbini države

1 d

0
Песков: Повратак дијалогу Русије и Европе је здрава идеја

Svijet

Peskov: Povratak dijalogu Rusije i Evrope je zdrava ideja

21 h

0

Više iz rubrike

Operacija, operaciona sala

Svijet

U Barseloni izvedena pionirska transplatacija lica

15 h

0
Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Svijet

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

16 h

0
Трамп стигао у Давос

Svijet

Tramp stiže na Balkan

16 h

0
У Епстајновим документима се спомиње и "Титова вила"

Svijet

U Epstajnovim dokumentima se spominje i "Titova vila"

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

11

12

Modričanin ukrao pet traktora, evo kolika ga robija čeka

11

10

Minić sa ambasadorom Slovačke u BiH: Srpska opredijeljena za sprovođenje reformskih aktivnosti

11

08

Sin norveške princeze na suđenju zbog silovanja

11

06

Dobojlija (31) iza rešetaka zbog obljube i prebijanja maloljetnice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner