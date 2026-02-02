Svaki prijedlog za rješavanje ukrajinske krize zahtijeva ispitivanje prihvatljivosti za Rusiju i usklađenosti sa ciljevima i zadacima specijalne vojne operacije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Iz ruskog Ministarstva su podsjetili da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski 12. januara objavio da je Amerikancima poslao još neke prijedloge uz napomenu da Kijev nije napustio nadu da će okriviti Rusiju za ometanje pregovaračkog procesa.

"Svjesni toga, nastavićemo da ističemo trikove i diplomatske manevre Kijeva i njegovih sponzora", navelo je Ministarstvo.

Napomenuto je da je za Rusiju neprihvatljivo razmještanje zapadnih vojnih jedinica i objekata u Ukrajini i da će biti klasifikovano kao intervencija.

"Ruska strana je predala Ukrajini više od 12.000 posmrtnih ostataka ukrajinskih vojnika od juna 2025. godine, a Kijev je predao tijela više od 200 ruskih vojnika", navodi se u saopštenju.

Ruska strana očekuje da će, pod uslovom da se održi originalna formula iz Ankoridža i da se poštuju njeni interesi, prije ili kasnije biti u mogućnosti da se približi pregovaračkom rješenju ukrajinskog problema".