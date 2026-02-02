Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je novi termin naredne runde rusko-ukrajinskih pregovora u Abu Dabiju - oni će biti održani 4. i 5. januara.

- Drugi krug će se zaista održati u srijedu-četvrtak. On će biti održan u Abu Dabiju, to možemo da potvrdimo - naveo je predstavnik Kremlja.

Pregovori su zaista bili planirani od samog početka - drugi krug rada grupe za pitanja bezbjednosti bio je zakazan za proteklu nedjelju, ali je bila potrebna dodatna usklađenost rasporeda sve tri strane - objasnio je Peskov.

Trenutno nema konkretnih informacija u vezi sa organizacijom mogućeg kontakta između ruskog predsjednika Vladimira Putina i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.