Za 10 godina skoro udvostručen broj automobila u Srpskoj

Izvor:

SRNA

02.02.2026

10:54

Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj je u poslednjih 10 godina zabilježen veliki rast broja registrovanih putničkih automobila, te je od 279.399 registrovanih putničkih automobila u 2015. godini, taj broj u 2024. godini povećan na 404.789, što je rast od 44,9 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Slična situacija je i kada se posmatra po gradovima, pa je tako u Banjaluci 2015. godine bio registrovan 53.221 putnički automobil, da bi u međuvremenu došlo do rasta 44,1 odsto, odnosno na 76.714 automobila u 2024. godini.

U Bijeljini je u posmatranom periodu zabilježen rast broja automobila od 40,9 odsto, odnosno od 28.138 u 2015. godini na 39.659 registrovanih automobila u 2024. godini.

U Istočnom Sarajevu je zabilježen i veći procentualni rast 55,1 odsto, pošto je 2015. godine bilo 16.278, a 2024. godine 25.240 registrovanih putničkih automobila.

U najjužnijem gradu Republike Srpske Trebinju, broj automobila je u posmatranom periodu rastao za 51,6 odsto, sa 8.098 koliko je bilo zabilježeno 2015. godine, na 12.275 registrovanih putničkih automobila 2024. godine.

auta

Republika Srpska

