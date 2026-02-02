Logo
Neko je za liječenje mladića iz BiH uplatio 64.000 KM

02.02.2026

09:53

Џевад Фушко
Udruženje Pomozi.ba je jučer objavilo apel za pomoć 24-godišnjem Dževadu Fuški iz Travnika.

Dobri ljudi su već nakon samo nekoliko sati prikupili preko 80.000 KM, a najveće dvije donacije su ponovo došle od anonimnih korisnika.

Аманда Кендић

Društvo

Nestala maloljetnica iz BiH: Porodica u očaju moli građane za pomoć

Naime, na zvaničnoj veb stranici Pomozi.ba se može vidjeti da su dvije najveće donacije 33.000 KM i 31.705 KM. Obje su donirali anonimni korisnici.

Zahvaljujući njima, ali i ostalim velikodušnim ljudima, novac za liječenje Fuške je prikupljen.

Podsjetimo, Dževad se po drugi put bori s leukemijom.

“Dževad Fuško iz Travnika ima samo 24 godina, a već po drugi put se suočava s leukemijom. Prvu transplantaciju koštane srži imao je u decembru 2022. godine. Nakon toga, sve do avgusta 2025. osjećao se dobro i živio bez zdravstvenih tegoba. Nažalost, nakon novih pretraga saznaje da se bolest vratila. Prošao je kroz dva ciklusa hemoterapije, a trenutno se nalazi u Turskoj, gdje su ljekari preporučili primjenu posebnog lijeka kako bi druga transplantacija bila uspješna", naveli su iz Udruženja i dodali:

Грчка

Svijet

Nevrijeme izazvalo haos: Škole zatvorene, automobili zarobljeni, sela pod prijetnjom

"Troškovi lijekova iznose 57.156 evra, a Fond solidarnosti će finansirati drugu transplantaciju koštane srži. Ovaj hrabri mladić je upisao Filozofski fakultet, a istovremeno je radio kao referent u Ministarstvu odbrane BiH, gradeći svoju budućnost poštenim radom i znanjem”.

