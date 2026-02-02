Velika promjena: Meteorolozi najavili znatan skok temperature

Toplo vrijeme praćeno kišom najavljeno je za naredne dane u Republici Srpskoj, a prema najavama meteorologa temperature će ići i do 16 stepeni.

Poned‌jeljak, 2. februar

"Ujutru oblačno i maglovito uz slabe i povremene padavine. Padavine brzo prestaju i tokom dana će biti uglavnom suvo i oblačno. Samo će na istoku još ponegd‌je biti slabih padavina. Na jugu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu tokom dana. Popodne i uveče postepeno razvedravanje", navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dodajući da će vjetar biti slab do umjeren istočni, dok će maksimalna temperatura biti do šest, na jugu oko 10, a u višim pred‌jelima minus jedan stepen.

Utorak, 3. februar

Vjetrovito vrijeme uz umjeren do jak jugo, koji će donijeti porast temperature, očekuje se u utorak.

"Veći dio dana biće promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a slaba kiša će padati ponegd‌je na jugu i zapadu. Popodne kiša jača na jugu, uveče će slaba kiša padati i ponegd‌je na sjeveru i zapadu. Minimalna temperatura vazduha od minus četiri na istoku do jedan na zapadu, na jugu do pet. Maksimalna temperatura vazduha od osam do 13, u višim pred‌jelima od četiri stepena", stoji u prognozi.

Srijeda, 4. februar

I u srijedu se očekuje vjetrovito, toplo i promjenljivo vrijeme.

"Na jugu i zapadu česta kiša, na jugu jače padavine. U ostalim pred‌jelima promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu povremeno. Duvaće umjeren do jak, ponegd‌je i olujni, jugo. U Hercegovini uveče jača kiša koja će se zatim širiti ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim pred‌jelima na istoku od nula. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim pred‌jelima od 5", ističu meteorolozi.

Četvrtak, 5. februar

Na jugu i zapadu u četvrtak će biti česta kiša i svježije.

"Na istoku i sjeveru promjenljivo i malo toplije uz povremenu kišu. Na višim planinama snijeg. Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, u višim pred‌jelima od minus jedan. Maksimalna temperatura vazduha od šest na zapadu do 13 na istoku, u višim pred‌jelima od dva", stoji u prognozi.