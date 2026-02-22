Logo
Pogledajte gol kojim je Zvezda došla do prednosti u posljednjoj sekundi prvog poluvremena

Izvor:

ATV

22.02.2026

18:03

Komentari:

1
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju 178. “vječiti derbi”, a nakon prvih 45 minuta domaćin vodi sa 1:0.

Bilo je dosta prilika na obje strane, ali su mreže mirovale do samo finiša prvog dijela igre.

Дерби прекид

Fudbal

Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

Zvezda "uz zvuk sirene"

Zvezda je došla do prednosti, bukvalno u posljednjoj sekundi.

Katai je loše izveo slobodan udarac, lopta mu se vratila, uslijedio je dribling pa centaršut u kazneni prostor gdje se glavom ponudio Kostov.

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

ATV na “vječitom derbiju”: Zvezda "brža" od zvižduka, pogodak u posljednjim sekundama poluvremena

Sjajno je reagovao i pored Zdjelara spakovao loptu u donji lijevi ugao gola Partizana!

Pogledajte pogodak:

