Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

Izvor:

ATV

22.02.2026

17:22

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут
Foto: ATV

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova igraju 178. “vječiti derbi”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.

Počelo je sjajno na terenu. Vidjeli smo nekoliko dobrih prilika već u prvih desetak minuta, ali smo vidjeli i nemile scene.

Гробари оскрнавили Звездин семафор

Fudbal

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

Naime, nakon kornera za Crvenu zvezdu u 7. minuti, Grobari su na teren ubacivali petarde i lomili stolice na južnoj tribini.

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

ATV na “vječitom derbiju”: Zvezda imala dvije velike šanse, derbi prekinut

Sudija Pavle Ilić je prekinuo derbi dok se situacija nije smirila. Nakon što su se navijači smirili meč je nastavljen.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u videu:

