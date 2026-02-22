Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

Izvor:
ATV
22.02.2026
17:22
Komentari:0
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova igraju 178. “vječiti derbi”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.
Počelo je sjajno na terenu. Vidjeli smo nekoliko dobrih prilika već u prvih desetak minuta, ali smo vidjeli i nemile scene.
Naime, nakon kornera za Crvenu zvezdu u 7. minuti, Grobari su na teren ubacivali petarde i lomili stolice na južnoj tribini.
Sudija Pavle Ilić je prekinuo derbi dok se situacija nije smirila. Nakon što su se navijači smirili meč je nastavljen.
Kako je to sve izgledalo pogledajte u videu:
