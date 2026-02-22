Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova igraju 178. “vječiti derbi”, a na stadionu “Rajko Mitić” je i ekipa ATV-a.

Počelo je sjajno na terenu. Vidjeli smo nekoliko dobrih prilika već u prvih desetak minuta, ali smo vidjeli i nemile scene.

Fudbal Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

Naime, nakon kornera za Crvenu zvezdu u 7. minuti, Grobari su na teren ubacivali petarde i lomili stolice na južnoj tribini.

Fudbal ATV na “vječitom derbiju”: Zvezda imala dvije velike šanse, derbi prekinut

Sudija Pavle Ilić je prekinuo derbi dok se situacija nije smirila. Nakon što su se navijači smirili meč je nastavljen.

