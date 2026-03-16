Vozač ostao zarobljen ispod SUV-a nakon pada dizalice

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko brzo popravka ili pregled automobila mogu postati opasni po život ako vozilo nije pravilno obezbijeđeno ili ako dođe do kvara na dizalici.

Muškarac iz američke savezne države Masačusets preživio je ozbiljnu nezgodu nakon što je ostao zarobljen ispod svog SUV-a dok je pokušavao da otkrije problem na vozilu.

Incident se dogodio 17. februara na parkingu prodavnice auto-dijelova u mjestu Vebster, u Masačusetsu. Prema navodima policije, vozač je podigao svoj Mercedes-Benz GL dizalicom, ali je ona popustila, pa je vozilo palo i priklještilo ga.

Na lice mjesta brzo su stigli policija, vatrogasci i hitna pomoć. Snimak sa policijske kamere pokazuje da je prvi stigao policajac Nikolas Karuzo, koji je odmah organizovao pomoć i zatražio od prisutnih da donesu dizalicu i obezbede vozilo kako se ne bi pomerilo.

Samo nešto više od dva minuta nakon dolaska, policajac je uspio da izvuče muškarca ispod automobila.

Prema navodima policije, povrijeđeni je počeo normalno da diše čim je oslobođen. Nadležni su pohvalili brzu reakciju službi, ističući da je koordinisana akcija policije, vatrogasaca i hitne pomoći verovatno spasila život vozaču.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko brzo popravka ili pregled automobila mogu postati opasni po život ako vozilo nije pravilno obezbijeđeno ili ako dođe do kvara na dizalici.

Srećom, ovaj incident završio se bez težih povreda.