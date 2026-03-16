Šokantni detalji ubistva u Čačku: Poznato ko je žrtva krvavog pira s čekićem

16.03.2026

16:49

Шокантни детаљи убиства у Чачку: Познато ко је жртва крвавог пира с чекићем
Muškarac N. K. (58) ubijen je jutros oko 13 sati u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku, kada mu je napadač, kako se sumnja, tupim predmetom, najvjerovatnije čekićem, nanio smrtonosne povrede, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni za ubistvo i žrtva bili su od ranije u sukobu. Napadač je pobjegao s lica mjesta, a policija intenzivno traga za njim.

- Samo smo od‌jednom čuli policiju i Hitnu pomoć, a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola jedan, nismo čuli pucanj. Snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je ubica nonšalantno, nakon krvavog pira, izašao iz zgrade i udaljio se u nepoznatom pravcu - ispričali su mještani.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, N. K. je od ranije poznat policiji jer je hapšen zbog različitih krivičnih d‌jela povezanih s prevarama.

