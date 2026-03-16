Dva policajca uhapšena zbog zloupotrebe položaja

Dva policijska službenika uhapšena su zbog sumnje da su omogućavala ulazak u Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Oni se sumnjiče da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i trgovina uticajem.

Svijet Orban: Naši sinovi neće umirati za tuđe interese

Sumnja se da su dvojica zaposlenih u Stanici granične policije Beograd u dužem periodu bez prehodnih provjera o ispunjavanju uslova omogućavali ulazak u Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu.

Riječ je osobama koje imaju kiparske boravišne dozvole, a kojima su dvojica policijskih službenika omogućavali da nastave put ka evropskim državama, izbjegavajući da im se odbije ulazak u sladu sa Zakonom strancima.

Sumnja se da su dvojica pripadnika beogradske stanice granične poliije, zajedno sa još tri lica koja su, takođe, uhapšena, rizičnim stranim državljanima omogućavali i prevoz i smještaj, uz novčanu naknadu.

Gradovi i opštine Nezdrav vazduh u četiri grada

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni Višem tužilaštvu u Beogradu.