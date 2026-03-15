Logo
Large banner

Najpoznatiji srpski zmijolovac uhvatio monstruma kapitalca

Autor:

ATV

15.03.2026

16:15

Komentari:

0
Владица уловио змију капиталца
Foto: Screenshot

Najpoznatiji srpski zmijolovac Vladica Stanković iz Vladičinog Hana, kako je počelo sunčano i toplije vrijeme, ne prestaje da na društvenim mrežama dijeli uzbudljive "ulove" zmija širom Srbije.

Posljednju takvu akciju imao je u selu Donji Ranutovac kod Vranja gdje je uhvatio pravog kapitalca dugog čak metar i po.

Na video snimku koji je postavio na Instagramu, vidi se kako se hrabri Vladica, poput pravog superheroja, baca na pod u dvorištu jedne porodice, pa iz pomoćnog objekata, zavučenu u cijevi i dobro najedenu, izvlači ogromnu zmiju.

Владица уловио огромну змију
Vladica ulovio ogromnu zmiju

"Ovo je pravi kapitalac. Po slobodnoj procjeni rekao bih da je duga čak metar i osamdeset centimetara. Dugo je bila ovdje", priča na snimku vidno srećan Vladica nakon najnovijeg ulova.

Gazdarica preplašena

U pozadini, odnosno, iza kamere, sve vrijeme je bila i gazdarica kuće u kojoj se zmijurina zavukla, a koja sve vrijeme preplašeno snima neustrašivog Vladicu i govori kako ne može da vjeruje da je pored njih sve vrijeme bila ovolika zvijer.

"Sigurno je u tom pomoćnom objektu bila 5 godina", čuje se preplašena žena u pozadini.

Sudeći po snimku, čini se da se radi o vrsti zmije koja nije otrovna, a koju će sada, nakon što ju je filmski uhvatio, veliki ljubitelj zmija, Vladica da, kako je i sam rekao, bezbjedno vrati u prirodu gdje i pripada, piše "Telegraf".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner