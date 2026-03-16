Izbio požar u kući, ima povrijeđenih

U ranim jutarnjim časovima, oko 5 sati, u Mladenovcu je izbio stravičan požar u porodičnoj kući u kojem je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.

Prema saznanjima portala Telegraf, u vatrenoj stihiji teško je povrijeđen mlađi muškarac. On je hitno transportovan u bolnicu, a prema nezvaničnim informacijama, ljekari su konstatovali opekotine trećeg stepena na velikom djelu tijela.

Brza intervencija vatrogasaca

Vatrogasne ekipe su na teren izašle odmah po pozivu. Zahvaljujući brzoj reakciji, pripadnici vatrogasne jedinice uspjeli su da lokalizuju požar i spreče njegovo širenje na susedne objekte. Iako je materijalna šteta na samoj kući velika, najkritičnije je stanje povrijeđenog mladića o čijem se oporavku brinu medicinski stručnjaci.

Istraga u toku

O cijelom slučaju odmah je obavješteno i nadležno tužilaštvo. Policija i dežurni tužilac obaviće uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok izbijanja vatre. Trenutno nije poznato da li je do požara došlo zbog neispravnih instalacija, ljudskog faktora ili nekog trećeg uzroka, prenosi Telegraf.