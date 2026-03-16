Izbio požar u kući, ima povrijeđenih

Autor:

ATV

16.03.2026

08:12

Foto: Pixabay

U ranim jutarnjim časovima, oko 5 sati, u Mladenovcu je izbio stravičan požar u porodičnoj kući u kojem je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.

Prema saznanjima portala Telegraf, u vatrenoj stihiji teško je povrijeđen mlađi muškarac. On je hitno transportovan u bolnicu, a prema nezvaničnim informacijama, ljekari su konstatovali opekotine trećeg stepena na velikom djelu tijela.

Brza intervencija vatrogasaca

Vatrogasne ekipe su na teren izašle odmah po pozivu. Zahvaljujući brzoj reakciji, pripadnici vatrogasne jedinice uspjeli su da lokalizuju požar i spreče njegovo širenje na susedne objekte. Iako je materijalna šteta na samoj kući velika, najkritičnije je stanje povrijeđenog mladića o čijem se oporavku brinu medicinski stručnjaci.

Катарина Лазић и Драган Лазић

Scena

Supruga Darka Lazića podijelila emotivan snimak sa njegovim bratom: ''Ne volim da se opraštam..''

Istraga u toku

O cijelom slučaju odmah je obavješteno i nadležno tužilaštvo. Policija i dežurni tužilac obaviće uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok izbijanja vatre. Trenutno nije poznato da li je do požara došlo zbog neispravnih instalacija, ljudskog faktora ili nekog trećeg uzroka, prenosi Telegraf.

Više iz rubrike

Владица уловио змију капиталца

Srbija

Najpoznatiji srpski zmijolovac uhvatio monstruma kapitalca

17 h

0
Пас кангал

Srbija

Pas ušetao u dvorište i krvnički ščepao dijete (4) za nogu

19 h

1
Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Srbija

Vatra potpuno progutala splav, krov se srušio

1 d

0
Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Srbija

Šta Srbima na KiM donosi primjena Zakona o strancima

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

09

57

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

09

52

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

09

43

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

09

41

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

