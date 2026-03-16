Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

Mala greška jednog sistema vještačke inteligencije i zapanjujuća nesposobnost policije završile su tako što je jedna nevina baka završila u zatvoru.

Potresno izvještavanje radio-stanice WDAY Radio iz Sjeverne Dakote opisuje kako je 50-godišnja Anđela Lips provela skoro šest mjeseci iza rešetaka nakon što ju je policija, koristeći alat za prepoznavanje lica zasnovan na vještačkoj inteligenciji, označila kao osumnjičenu u slučaju bankarske prevare u toj saveznoj državi.

Majka troje dece i baka petoro unučadi kaže da je cijeli život provela u sjeverno-centralnom dijelu Tenesija, otprilike hiljadu milja daleko od mjesta gdje su počinjena krivična djela za koja je optužena. Američka policija pojavila se na njenom kućnom pragu prošlog jula dok je čuvala četvoro djece i uhapsili je uz prijetnju oružjem.

Lips je najprije sprovedena u okružni zatvor u Tenesiju kao bjegunac od pravde iz Sjeverne Dakote. Pošto je tako tretirana, zadržana je bez mogućnosti kaucije i provela je skoro četiri početna mjeseca u zatvoru. Prema navodima WDAY -a, dobila je advokata po službenoj dužnosti za postupak izručenja i rečeno joj je da će morati da otputuje u Sjevernu Dakotu kako bi se branila od optužbi.

"Nikada nisam bila u Sjevernoj Dakoti, ne poznajem nikoga iz Sjeverne Dakote", rekla je Lips za tu stanicu.

Prema dokumentima policijske uprave u Fargu do kojih je došao WDAY , greška je nastala zbog snimaka nadzornih kamera koje su detektivi pregledali dok su istraživali slučajeve bankarske prevare u aprilu i maju 2025. Na snimcima se vidi žena koja koristi lažnu vojnu identifikacionu kartu američke vojske kako bi podigla desetine hiljada dolara.

Kako bi došli do tragova, detektivi su se okrenuli softveru za prepoznavanje lica zasnovanom na vještačkoj inteligenciji, koji je identifikovao Lips kao osobu sa snimka.

Policija, međutim, izgleda da je učinila vrlo malo kako bi provjerila trag koji je dao AI. Sudska dokumenta pokazuju da se jedan detektiv složio da se crte lica, tjelesna građa i kosa osumnjičene poklapaju sa Lips. Ali Lips kaže da je niko iz policijske uprave u Fargu nikada nije pozvao da je ispita.

Kao dodatni apsurd, policija iz Farga nije preuzela Lips iz zatvora u Tenesiju sve do 108 dana nakon njenog hapšenja, nakon čega je avionom prebačena u Sjevernu Dakotu kako bi se pojavila pred sudom. Prvi put su je ispitali tek u decembru, dok je već bila u pritvoru u Sjevernoj Dakoti, nakon što je provela više od pet mjeseci iza rešetaka.

"Ako je jedino što imate prepoznavanje lica, možda bih želio da malo dublje istražim", rekao je za WDAY advokat Džej Grinvud, koji zastupa Lips u Sjevernoj Dakoti.

Grinvud je dostavio bankarske izvode koji pokazuju da je Lips u vrijeme kada istražioci tvrde da je izvršena bankarska prevara bila više od 1.200 milja daleko, u Tenesiju. Pošto je Grinvud praktično obavio posao umjesto njih, policija ju je pustila iz zatvora na Badnje veče i odustala od slučaja.

Međutim, Lips kaže da policija nije čak ni ponudila da joj plati put kući, pa je bez novca ostala zaglavljena u Fargu. Lokalni advokati koji rade u odbrani sakupili su novac da joj plate hotelsku sobu, dok je lokalna neprofitna organizacija F5 Project organizovala njen povratak u Tenesi.

"Imala sam samo ljetnu odjeću, bez kaputa, napolju je bilo strašno hladno, snijeg na zemlji. Bila sam uplašena, htjela sam da odem, ali nisam znala šta ću da radim ni kako ću da stignem kući", rekla je Lips.

Lips kaže da je zbog boravka u zatvoru izgubila kuću, automobil i psa. Dodaje i da joj se niko iz policijske uprave u Fargu nije izvinio zbog katastrofalne greške, prenosi Telegraf.

Ovo nije jedini krivični slučaj pogrešnog identiteta izazvan alatima vještačke inteligencije. U aprilu prošle godine policija New York Police Department uhapsila je muškarca po imenu Trevis Vilijams na osnovu podudaranja u sistemu za prepoznavanje lica sa mutnog CCTV snimka — iako je Vilijams bio više od 15 centimetara viši od osumnjičenog sa snimka.

Tog februara jedna žena u Detroitu tužila je gradsku policiju, tvrdeći da je uhapšena nakon što ju je alat za prepoznavanje lica označio kao osumnjičenu za ubistvo, uprkos očiglednim razlikama u njenom fizičkom izgledu.