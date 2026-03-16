Nove informacije o stanju Zorice Brunclik: Vraća se u Pinkove zvezde?

O zdravstvenom stanju Zorice Brunclik se nagađa nakon što se povukla sa snimanja Pinkovih zvezda i iz javnosti, a ona se ove nedjelje navodno vraća na snimanja.

Naime, ovu inforamciju je otkrila Bojana Lazić, voditeljka Pinka.

Svijet Tramp: Vašington nema obavezu da pomaže Kijevu

– Koliko znam mi ove nedjelje imamo snimanja i moja posljednja inforamcija koju sam dobila preko naše zajedničke grupe gdje se svi dogovaramo za snimaje oko datuma i termina, da se Zorica vraća. Tako da bih baš voljela da tako bude, da se skroz oporavi i da se vrati. Fali Zorica, ona ima ozbiljnu težinu- izjavila je Bojana za Republiku u podkastu “Hot2Hot”.

Oglasila se bivša snajka

Kako je istakla Vanja Jovanović ex Tutić, bivša snajka Zorice Brunclik, sa porodicom već neko vrijeme nije u kontaktu, pa o svemu saznaje uglavnom iz medija. Ipak, Vanja je naglasila da Zorici želi brz oporavak i sve najbolje.

– Ja stvarno ne znam, nisam u kontaktu sa tom porodicom, sve što saznam, saznam iz medija i ja, da znam nešto više, rekla bih. Zorici želim brz oporavak, u svakom slučaju sve najbolje, ona je baka moje djece.

Kultura Trijumf filma "Jedna bitka za drugom" na dodjeli Oskara

Dodala je i da su djeca nedavno vidjela Zoricu i da su prenijela da je dobro, ali je naglasila da ne želi da ulazi u detalje niti da se miješa u porodične stvari, prenosi Telegraf.