Logo
Large banner

Plaćate karticom? Jedna stvar je zabranjena

Autor:

ATV

16.03.2026

08:59

Komentari:

0
Банковна картица, Мастеркард
Foto: Pexels/ Photo by Pixabay

Iako se Nijemci smatraju pravim ljubiteljima gotovine, sve više njih plaća karticama ili mobilnim telefonima, prema istraživanju kompanija Verivoks.

Istraživanje pokazuje da samo oko trećine i dalje plaća gotovinom. U inostranstvu, Nijemci još češće koriste kartice za plaćanje računa: oko 70 odsto više ne plaća gotovinom.

Međutim, plaćanja karticama često podrazumijevaju naknade za trgovce koji koriste čitač kartica. Oni često prenose ove dodatne troškove na kupce. Ali to je nezakonito. Kupci bi stoga trebalo da budu veoma oprezni kada plaćaju karticom, pišu njemački mediji.

Naknade za plaćanja karticama

Prema članu 270a Njemačkog građanskog zakonika (BGB), naplaćivanje dodatnih naknada za plaćanja karticama je zabranjeno. Ova zabrana je na snazi od 2018. godine - kupci se mogu pozvati na nju prilikom plaćanja karticom.

Dakle, svaki trgovac koji naplaćuje naknade, čak i ako iznose samo nekoliko centi, čini administrativni prekršaj. Trgovci često tvrde da od operatera čitača kartica dobijaju oko 0,2 procenta iznosa transakcije za transakcije debitnim karticama. Međutim, ni gotovina nije potpuno besplatna.

Region

Isplivali snimci bivše ministarke: Afera potresa Sloveniju

Ako dobijete rolne kovanica od banke, morate da platite između 50 i 75 centi po rolni. Postoji minimalna naknada od oko 3 evra za cijele pakete kovanica.

Siva zona u procesu plaćanja

Kada trgovci odrede minimalni iznos za plaćanje karticama, oni posluju u sivoj zoni. Iako je na trgovcu da odluči da li su "plaćanja karticama moguća samo za iznose iznad Iks", generalno ne postoji odgovarajući zakon.

Trgovci mogu da odluče koje načine plaćanja prihvataju, ali ne nužno i minimalni iznos za plaćanje karticama, izvještavaju njemački mediji. Međutim, postoje različite naknade koje su zapravo dozvoljene – i trebalo bi da ih proverite unaprijed, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

kreditna kartica

Komentari (0)
Large banner

Miris od hrane nestaće za 10 minuta iz vašeg stana uz pomoć ovog trika

Cijene deru kožu: Neke namirnice poskupjele za čak 70 odsto

Potrošnja sve manja: Ko slavi Svjetski dan potrošnje

Zabranjeno pileće meso iz BiH zbog bolesti u Karanovcu

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

09

57

09

52

09

43

09

41

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner