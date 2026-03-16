Plaćate karticom? Jedna stvar je zabranjena

Iako se Nijemci smatraju pravim ljubiteljima gotovine, sve više njih plaća karticama ili mobilnim telefonima, prema istraživanju kompanija Verivoks.

Istraživanje pokazuje da samo oko trećine i dalje plaća gotovinom. U inostranstvu, Nijemci još češće koriste kartice za plaćanje računa: oko 70 odsto više ne plaća gotovinom.

Međutim, plaćanja karticama često podrazumijevaju naknade za trgovce koji koriste čitač kartica. Oni često prenose ove dodatne troškove na kupce. Ali to je nezakonito. Kupci bi stoga trebalo da budu veoma oprezni kada plaćaju karticom, pišu njemački mediji.

Naknade za plaćanja karticama

Prema članu 270a Njemačkog građanskog zakonika (BGB), naplaćivanje dodatnih naknada za plaćanja karticama je zabranjeno. Ova zabrana je na snazi od 2018. godine - kupci se mogu pozvati na nju prilikom plaćanja karticom.

Dakle, svaki trgovac koji naplaćuje naknade, čak i ako iznose samo nekoliko centi, čini administrativni prekršaj. Trgovci često tvrde da od operatera čitača kartica dobijaju oko 0,2 procenta iznosa transakcije za transakcije debitnim karticama. Međutim, ni gotovina nije potpuno besplatna.

Ako dobijete rolne kovanica od banke, morate da platite između 50 i 75 centi po rolni. Postoji minimalna naknada od oko 3 evra za cijele pakete kovanica.

Siva zona u procesu plaćanja

Kada trgovci odrede minimalni iznos za plaćanje karticama, oni posluju u sivoj zoni. Iako je na trgovcu da odluči da li su "plaćanja karticama moguća samo za iznose iznad Iks", generalno ne postoji odgovarajući zakon.

Trgovci mogu da odluče koje načine plaćanja prihvataju, ali ne nužno i minimalni iznos za plaćanje karticama, izvještavaju njemački mediji. Međutim, postoje različite naknade koje su zapravo dozvoljene – i trebalo bi da ih proverite unaprijed, prenosi B92.