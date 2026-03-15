Za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku: SAD podržale projekat od milijardu KM

Direktor kompanije “Sarajevo-gas” Nedeljko Elek rekao je da je u toku proces gasifikacije Republike Srpske, projekat vrijedan milijardu i 20 miliona KM, najveći u istoriji, i da se finansira iz budžeta, a rok za završetak radova je četiri godine.

"Mi smo sve završili. Završen je projekat, tenderska dokumentacija i javna nabavka. Očekujemo potpisivanje sa izvođačima", istakao je Elek u podkastu Srne i podsjetio da je projekat gasifikacije rezultat gasnog aranžmana sa Rusijom.

Elek je pojasnio da je riječ o projektu u koji su uključene sve institucije Republike Srpske, istakavši da je šef koordinacionog tima premijer Savo Minić, prenio je RTRS.

"Mi ćemo imati i poseban zakon o izgradnji magistralnog gasovoda. Imaćemo gasne stanice u svakoj opštini i gradu, njih 18. To je jedan ozbiljan preokret u izgledu cijele naše Republike i poslije ništa neće biti isto", istakao je Elek.

Početak u avgustu ove godine

On kaže da je priču o izgradnji otvorio Milorad Dodik koji je tražio da se što prije gasovod dovede do Banjaluke.

"Počinjemo u avgustu ove godine i za 18 mjeseci ulazimo u Banjaluku. Banjaluka ima najviše problema zbog grijanja i ekologije. Na listi je često kao jedan od najzagađenijih gradova svijeta", rekao je Elek.

On je naveo brojne benefite gasifikacije, naglasivši posebno da je cijena kubnog metra gasa jednu KM, a vode 1,5 KM.

"Banjaluka će da dobije gas i imaćete jeftiniji energent, a još će biti ekološki prihvatljiv", istakao je Elek.

Amerikanci podržali projekt

Elek je istakao da Evropska unija, odnosno Brisel, “uslovljavaju brojne zemlje kroz energetske aranžmane i zbog toga više nije poželjan partner”.

"Moramo koristiti dobre odnose sa Rusima i Amerikancima i graditi neku svoju priču. Ovaj gasovod je potvrda toga. Imao sam korektne razgovore sa ljudima iz američke Ambasade koji su podržali projekat i nemaju ništa protiv toga", poručio je Elek.

On je istakao da Republika Srpska treba razvijati pojedinačne odnose sa državama Evropske unije, navodeći primjer Mađarske, Slovačke i drugih zemalja.

"Ekonomija se ne treba vezivati za politiku. Mislim da partneri iz EU koji sarađuju sa Republikom Srpskom i Federacijom sarađivaće bez obzira na sve odnose. Njih interesuje da li imamo konkurentan i jeftin proizvod za njih", istakao je Elek.