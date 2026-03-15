Da li najnovija odluka moćnika donosi pojeftinjenje goriva

Autor:ATV
15.03.2026
17:17
Komentari:0
Nafta iz hitnih rezervi Međunarodne agencije za energiju (IEA) uskoro će početi da stiže na svjetska tržišta, a zemlje članice su se obavezale da će staviti na raspolaganje 411,9 miliona barela, saopštila je agencija.
Vlade su se obavezale da će staviti na raspolaganje 271,7 miliona barela nafte iz državnih zaliha, 116,6 miliona barela iz obaveznih industrijskih zaliha i 23,6 miliona barela iz drugih izvora, navodi se u saopštenju.
Svijet
U objavi se dodaje da je 72 odsto planiranih isporuka u obliku sirove nafte, a 28 odsto su naftni proizvodi.
Zalihe iz zemalja Azije i Okeanije biće dostupne odmah, a zalihe iz Evrope i Amerike biće dostupne krajem marta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
18
38
18
33
18
19
18
17
18
14
Trenutno na programu