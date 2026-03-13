Dok cijene u svijetu divljaju, evo koliko košta gorivo u Rusiji

ATV

13.03.2026

22:10

Foto: Pexels/Photo by Erik Mclean

U Rusiji je danas počeo Treći međunarodni forum Rusija-Balkan, kojem prisustvuju i predstavnici Vlade Republike Srpske.

Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske, kaže za RTRS da su se na forumu više puta dotakli aktuelnog rata na Bliskom istoku.

U ime Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske govorio je Milovan Peulić, a Forumu prisustvuje i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović.

- Ono što se iz Moskve odmah vidi jeste da je prosječna plata u Republici Srpskoj 1.593 KM i da se na početku ovog najnovijeg rata na Bliskom istoku za taj iznos moglo kupiti oko 710 litara benzina. Danas se može kupiti negdje oko 180 litara manje, zavisno od cijena na pumpama - kaže Simić.

Dodaje da takav problem ne postoji u Ruskoj Federaciji.

- Ovdje je cijena litra dizela, dakle najskuplja koju sam uspio da pronađem, oko marku i sedamdeset, benzina oko marku i po, autogasa oko osamdeset pfeniga i tako dalje, što najbolje govori o ekonomskim perspektivama koje bi naša zemlja mogla dobiti produbljivanjem ekonomske saradnje s Ruskom Federacijom, posebno u svjetlu ovog najnovijeg rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, s jedne, i Islamske Republike Iran, s druge strane - ističe Simić.

On kaže da je sasvim sigurno da Sjedinjene Američke Države nemaju ozbiljan mehanizam da obezbijede pouzdan i bezbjedan, stalan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz i da se, bez obzira na to šta govore njihovi političari, to neće desiti u najskorije vrijeme, a energetska kriza će se samo zahuktavati.

- Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u tom smislu iznio je dvije stvari, od kojih je jedna prilično zanimljiva. Predložio je da ratni brodovi američke mornarice prate tankere iz Persijskog zaliva kroz Ormuski moreuz i dalje ka svjetskim morima i tržištima. To je metoda iz devetnaestog i dvadesetog vijeka, koja je možda tada bila moguća, ali u dvadeset prvom vijeku više nije. Na sličan način je Ruska Federacija ostvarila potpunu prevlast na Crnom moru u odnosu na oružane snage Ukrajine i njihovu mornaricu, koja faktički više i ne postoji. Međutim, tu prednost nije moguće u potpunosti kapitalizovati, jer se pojavio veliki broj pomorskih dronova - i nadvodnih i podvodnih - kaže Simić.

Kao što je pojava dronova u vazduhu, posebno dronova kamikaza, kaže Simić, izmijenila način upotrebe oklopnih jedinica, slična promjena dogodila se i na moru.

- Zbog toga Sjedinjene Američke Države u najskorije vrijeme neće biti u mogućnosti da obezbijede slobodan protok kroz Ormuški moreuz bez saglasnosti Irana, što će dodatno povećati cijene nafte. Upravo zbog takvih okolnosti, prije nekoliko dana mogli smo čuti nešto što je do sada zvučalo kao naučna fantastika. Američki predsjednik Donald Tramp predložio je i drugu stvar - ukidanje određenih sankcija Rusiji - kaže Simić.

On smatra da je potpuno jasno da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ne želi da se toj zemlji ponovi ono što se dogodilo Evropskoj uniji nakon izbijanja rata u Ukrajini, kada su uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, što je dovelo do gubitka tržišta, pada industrijske proizvodnje i ekonomske krize.

- Da se to ne bi desilo, Tramp je, prema tim navodima, spreman čak i na neposrednu kupovinu nafte iz Rusije. Takva izjava, da će se ukidati sankcije Rusiji, prije samo nekoliko sedmica bila bi doživljena kao potpuno neprihvatljiva i izazvala bi veliku buru u zapadnim medijima. Međutim, danas se čini kao da se tamošnji novinari ponašaju kao da nisu dobro ni čuli šta je Tramp rekao - kaže Simić.

On ističe da se najava svega toga u Rusiji tumači prilično mirno.

- U Moskvi nema nekog pretjeranog trijumfalizma, što se uklapa u rusku uzdržanost i očekivanje rezultata onoga što oni nazivaju "duhom Ankoridža", odnosno mogućnošću da se politička i ekonomska pravila u svijetu ponovo zasnivaju na čvrstim dogovorima velikih sila, a ne na ad hok odlukama i trenutnim odnosima moći, kako je to slučaj u svijetu koji je trenutno zahvaćen brojnim ratovima - zaključuje Simić.

