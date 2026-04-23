Evropski savjet: Usvojen zajam Kijevu od 90 milijardi evra i novi paket sankcija Rusiji

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta saopštio je da su formalno usvojeni kredit za Ukrajinu od 90 milijardi evra i 20. paket sankcija Rusiji.

"Strategija EU za postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini počiva na dva stuba: jačanju Ukrajine i povećanju pritiska na Rusiju. Danas smo napredovali u oba", objavio je Kosta na "Iksu".

On je precizirao da će kredit Ukrajini biti korišten za finansijsku i vojnu podršku tokom 2026. i 2027. godine.

"Evropa stoji čvrsto, ujedinjeno i nepokolebljivo u svojoj podršci Ukrajini", naglasio je predsjednik Evropskog savjeta.