Logo
Large banner

Evropski savjet: Usvojen zajam Kijevu od 90 milijardi evra i novi paket sankcija Rusiji

23.04.2026 14:26

Komentari:

0
Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta saopštio je da su formalno usvojeni kredit za Ukrajinu od 90 milijardi evra i 20. paket sankcija Rusiji.

"Strategija EU za postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini počiva na dva stuba: jačanju Ukrajine i povećanju pritiska na Rusiju. Danas smo napredovali u oba", objavio je Kosta na "Iksu".

On je precizirao da će kredit Ukrajini biti korišten za finansijsku i vojnu podršku tokom 2026. i 2027. godine.

"Evropa stoji čvrsto, ujedinjeno i nepokolebljivo u svojoj podršci Ukrajini", naglasio je predsjednik Evropskog savjeta.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

15

50

15

48

15

47

15

47

15

43

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner