Zbogom društvenim mrežama: Uvodi se zakon o zabrani za mlađe od 15 godina

23.04.2026 08:19

Друштвене мреже
Foto: pexels/ Bastian Riccardi

Turski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina.

Osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvore profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme moraće da implementiraju sisteme za provjeru starosti.

Društvene mreže moraće da obezbijede jasne, razumljive i jednostavne alate za roditeljski nadzor, objavio je TRT Haber.

дјевојчица-телефон

Zdravlje

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

Pružaoci usluga društvenih mreža biće obavezne i da preduzmu mjere za sprečavanje obmanjujućeg oglašavanja, .

Strane platforme za igre sa više od 100.000 dnevnih korisnika iz Turske biće obavezne da imenuju predstavnika u toj zemlji kako bi se osiguralo poštovanje propisa i usklađenost sa zakonima, prenosi Srna.

