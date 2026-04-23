Zbogom društvenim mrežama: Uvodi se zakon o zabrani za mlađe od 15 godina

Turski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina.
Osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvore profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme moraće da implementiraju sisteme za provjeru starosti.
Društvene mreže moraće da obezbijede jasne, razumljive i jednostavne alate za roditeljski nadzor, objavio je TRT Haber.
Zdravlje
Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?
Pružaoci usluga društvenih mreža biće obavezne i da preduzmu mjere za sprečavanje obmanjujućeg oglašavanja, .
Strane platforme za igre sa više od 100.000 dnevnih korisnika iz Turske biće obavezne da imenuju predstavnika u toj zemlji kako bi se osiguralo poštovanje propisa i usklađenost sa zakonima, prenosi Srna.
