Oglasio se Instagram tim nakon pritužbi korisnika, tvrde da je situacija pod kontrolom

Ako je Instagram u posljednje vrijeme vaše fotografije u boji pretvarao u crno-bijele, ne brinite, nije riječ o problemu s vašom kamerom ili profilom, nego je zapravo do same društvene mreže.

Aplikacija u vlasništvu Mete je saopćila da je problem uzrokovan bagom koji posebno utiče na HDR fotografije.

"Tehnički problem je uzrokovao da se neke HDR fotografije pogrešno prikazuju kao crno-bijele u slučaju određenog broja korisnika", saopćio je Instagram.

Međutim, pritužbi je bilo i 18. i 19. aprila, tako da je problem očigledno trajao nešto duže.

Bez obzira na to kada je bag počeo uzrokovati probleme, Instagramov tim je saopštio da sada definitivno uklonjen. Ipak, ako se vaše objave i dalje prikazuju u crno-bijeloj varijanti, one će biti automatski vraćene u prvobitno stanje u narednim satima.

(kliks)