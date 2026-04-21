Ruski astronom otkriva: Da li trenutno ima asteroida koji prete Zemlji?

Viši istraživač Instituta za primjenjenu astronomiju Ruske akademije nauka Nikolaj Železnov izjavio je da u ovom trenutku u Sunčevom sistemu ne postoje asteroidi koji predstavljaju stvarnu pretnju za Zemlju, ali je upozorio da takvi objekti mogu da se pojave u budućnosti.

Prema njegovim riječima, asteroidi imaju ograničen "životni vek" od oko 10 miliona godina, tokom kojeg mogu da padnu na planetu, završe na Suncu ili budu izbačeni u spoljne delove Sunčevog sistema.

Zbog toga je, kako je naveo, stalno posmatranje svemira "neophodno".

Železnov je istakao da ne može precizno da se predvidi kada bi potencijalni opasni objekat mogao da se pojavi, ali da je sudar Zemlje i asteroida neizbježan u nekom trenutku u budućnosti - bez obzira da li će se to desiti za 10 ili 10.000 godina.

On je naglasio da postoje metode za sprječavanje mogućih katastrofa, pre svega skretanje asteroida sa putanje sudara.

Kao primer naveo je eksperiment iz 2022. godine, kada je svemirska letelica udarom u asteroid Dimorfos promjenila njegovu orbitu.

Naučnik je zaključio da je važno da se realno procjenjuju rizici, uz stalno praćenje objekata u blizini Zemlje.

(sputnik srbija)