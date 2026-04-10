Astronauti "Artemisa dva" vraćaju se na Zemlju

Četiri astronauta misije "Artemis dva", koji su obavili prvo putovanje oko Mjeseca poslije više od pola vijeka, vraćaju se na Zemlju u letjelici "Orion", koja bi trebala da se spusti u Tihi okean kod južne obale Kalifornije.

Očekuje se da će se kapsula sa posadom uskoro odvojiti od servisnog modula i započeti povratak kroz Zemljinu atmosferu.

Uslijediće šestominutni prekid komunikacija sa posadom, a kapsula će se potom spustiti u okean uz pomoć padobrana.

Misija Artemis II

Ako sve bude u redu, američki astronauti Rid Vajzman, Viktor Glover i Kristina Koh, zajedno sa kanadskim astronautom Džeremijem Hansenom, završiće bezbjedno putovanje plutajući na površini oko 20.00 časova po lokalnom vremenu kod obale San Dijega.

Njihova misija počela je lansiranjem velike rakete SLS iz Floride 1. aprila, nakon čega su krenuli na put oko druge strane Mjeseca, pri čemu su otišli u duboki svemir dalje od bilo kog čovjeka do sada.