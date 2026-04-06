Astronauti misije Artemis udaljili se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji

Rastojanje koje je danas prešla posada američke svemirske agencije u misiji Artemis 2 koja se uputila ka Mjesecu, premašilo je rekord koji je prije pola vijeka postavila misija Apolo 13, i udaljila se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji čovječanstva.

Posada misije Artemis 2 danas se udaljila od Zemlje više od 400.171 kilometra, što je bio rekord koji je Apolo 13 postavio 1970. godine, prenosi Njujork tajms.

Srbija Trudnica ostala zarobljena u automobilu koji je sletio u jezero

Tokom misije Artemis 2, četvoro astronauta su do sada testirali sisteme za održavanje života i druge važne sisteme svoje letjelice, imali su problem sa toaletom letjelice, i napustili su nisku Zemljinu orbitu, kao prvi ljudi koji su to uradili od 1972. godine, iako neće sletjeti na Mjesec.

Astronauti Rid Vajzman, Viktor Glover, Kristina Koh i Džeremi Hansen postaće ljudi koji su putovali najdalje od Zemlje, proći će iza druge strane Mjeseca, i videće dijelove Mjeseca koji nikada nisu viđeni ljudskim okom, prikupljajući naučne podatke o onome što uoče.

Predviđa se da će u tom procesu izgubiti radio kontakt sa Zemljom na oko 40 minuta.

Nauka i tehnologija Pametni telefoni noću razmjenjuju podatke

Astronauti danas zvanično počinju fazu preleta Mjeseca i počeće period intenzivnog posmatranja lunarne površine.

Dok obilaze suprotnu stranu Mjeseca, astronauti će dostići maksimalnu udaljenost od Zemlje, prije nego što se vrate ka planeti.

NASA emituje prenos misije Artemis 2 uživo 24 sata dnevno, koji se može gledati na Jutjubu, na platformi Iks, na zvaničnoj internet stranici i aplikacijama NASA za smart televizore.

Nakon što astronauti dođu do druge strane Mjeseca, doživjeće pomračenje Sunca u trajanju od 53 minuta, i moći će da posmatraju solarnu koronu iz jedinstvene perspektive, kao i neobične poglede na Zemlju i druge planete.

Misija Artemis 2 je lansirana u orbitu tokom večeri 1. aprila, a nakon jednog dana testiranja važnih sistema u visokoj Zemljinoj orbiti posada je odletjela sa planete drugog dana trajanja misije.

Republika Srpska Dodik: Čestitke Trampu i Hegsetu na istorijskoj misiji spasavanja dva američka pilota u Iranu

Trećeg i četvrtog dana astronauti su testirali druge sisteme i razgovarali sa porodicom, a na kraju petog dana ušli su u lunarnu sferu uticaja, gdje je gravitacija Mjeseca jača od Zemljine.