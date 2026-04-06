Astronauti misije Artemis udaljili se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji

Rastojanje koje je danas prešla posada američke svemirske agencije u misiji Artemis 2 koja se uputila ka Mjesecu, premašilo je rekord koji je prije pola vijeka postavila misija Apolo 13, i udaljila se od Zemlje više nego bilo ko drugi u istoriji čovječanstva.
Posada misije Artemis 2 danas se udaljila od Zemlje više od 400.171 kilometra, što je bio rekord koji je Apolo 13 postavio 1970. godine, prenosi Njujork tajms.
Tokom misije Artemis 2, četvoro astronauta su do sada testirali sisteme za održavanje života i druge važne sisteme svoje letjelice, imali su problem sa toaletom letjelice, i napustili su nisku Zemljinu orbitu, kao prvi ljudi koji su to uradili od 1972. godine, iako neće sletjeti na Mjesec.
Astronauti Rid Vajzman, Viktor Glover, Kristina Koh i Džeremi Hansen postaće ljudi koji su putovali najdalje od Zemlje, proći će iza druge strane Mjeseca, i videće dijelove Mjeseca koji nikada nisu viđeni ljudskim okom, prikupljajući naučne podatke o onome što uoče.
Predviđa se da će u tom procesu izgubiti radio kontakt sa Zemljom na oko 40 minuta.
Astronauti danas zvanično počinju fazu preleta Mjeseca i počeće period intenzivnog posmatranja lunarne površine.
Dok obilaze suprotnu stranu Mjeseca, astronauti će dostići maksimalnu udaljenost od Zemlje, prije nego što se vrate ka planeti.
NASA emituje prenos misije Artemis 2 uživo 24 sata dnevno, koji se može gledati na Jutjubu, na platformi Iks, na zvaničnoj internet stranici i aplikacijama NASA za smart televizore.
Nakon što astronauti dođu do druge strane Mjeseca, doživjeće pomračenje Sunca u trajanju od 53 minuta, i moći će da posmatraju solarnu koronu iz jedinstvene perspektive, kao i neobične poglede na Zemlju i druge planete.
Misija Artemis 2 je lansirana u orbitu tokom večeri 1. aprila, a nakon jednog dana testiranja važnih sistema u visokoj Zemljinoj orbiti posada je odletjela sa planete drugog dana trajanja misije.
Trećeg i četvrtog dana astronauti su testirali druge sisteme i razgovarali sa porodicom, a na kraju petog dana ušli su u lunarnu sferu uticaja, gdje je gravitacija Mjeseca jača od Zemljine.
LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8— NASA (@NASA) April 6, 2026
