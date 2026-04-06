Egzit festival ''seli'' u Crnu Goru

Vlada Crne Gore podržala je organizaciju međunarodnih muzičkih festivala, čime Crna Gora postaje novi dom EXIT festivala u Ulcinju i Si Dens festivala u Budvi.

Očekuje se da događaji generišu preko 210.000 noćenja i više od 40 miliona eura direktne turističke potrošnje, jačajući poziciju zemlje u segmentu međunarodnog event turizma.

"Vlada Crne Gore donijela je odluku o podršci međunarodnih ljetnjih muzičkih festivala za 2026. godinu čime su stvoreni uslovi da Crna Gora postane novi dom EXIT festivala", navodi se u saopštenju.

Prema Informaciji koju su danas razmatrali članovi Vlade, Crna Gora, prema njihovim riječima ima jedinstvenu priliku da tokom ljetnje sezone 2026. godine ostvari značajan iskorak u oblasti međunarodnog event turizma.

"Organizacija dva velika međunarodna muzička događaja pod zajedničkim nazivom “EXIT to Montenegro” u Ulcinju u prvoj polovini jula i Sea Dance festivala u Budvi krajem avgusta, ima potencijal da generiše mjerljive ekonomske koristi za turističku privredu i širu ekonomiju, uz veoma snažan promotivni efekat na globalnom nivou”, navodi se.

Prema procjenama, očekuje sa da oba događaja zajedno, kako navode, generišu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura direktne turističke potrošnje. "Predložena javna podrška iznosi 1,5 milion evra iz državnog budžeta, uz dodatnu podršku od opština Budva i Ulcinj. Realizacijom ovog projekta Crna Gora ima namjeru da se pozicionira kao jedan od lidera manifestacionog turizma u Evropi, turističke grane koja već sada generiše više od 100 milijardi evra godišnje globalno", dodaju oni.

EXIT predstavlja jedan od najprepoznatljivijih festivalskih brendova na svijetu sa razvijenim međunarodnim ugledom, koji je, prema njihovim riječima, do sada generisao stotine miliona eura lokalne turističke potrošnje. "Imajući u vidu da Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, u okviru Programa proslave Vlada Crne Gore će pružiti dodatnu podršku najznačajnijim domaćim festivalima koji se tradicionalno održavaju u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju Vlade Crne Gore.