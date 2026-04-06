Tramp: Vens bi mogao direktno da učestvuje u pregovorima sa Teheranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens mogao direktno da učestvuje u mirovnim pregovorima sa iranskom delegacijom.

Tramp je dodao da je Vens sa specijalnim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom uključen u razgovore sa posrednicima.

Vens je, kako je Rojters prenio prošle sedmice, vodio razgovore sa posrednicima u tekućim diplomatskim naporima za okončanje vojnog sukoba sa Iranom.

Tramp je zadužio Vensa da putem privatnih kanala prenese da je otvoren za obustavljanje ratnih dejstava ako Teheran ispuni neke od zahtjeva Vašingtona, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

(SRNA)