Tramp: Vens bi mogao direktno da učestvuje u pregovorima sa Teheranom

Autor:ATV
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens mogao direktno da učestvuje u mirovnim pregovorima sa iranskom delegacijom.
Tramp je dodao da je Vens sa specijalnim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom uključen u razgovore sa posrednicima.
Vens je, kako je Rojters prenio prošle sedmice, vodio razgovore sa posrednicima u tekućim diplomatskim naporima za okončanje vojnog sukoba sa Iranom.
Tramp je zadužio Vensa da putem privatnih kanala prenese da je otvoren za obustavljanje ratnih dejstava ako Teheran ispuni neke od zahtjeva Vašingtona, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
12 h0
BiH
12 h3
Gradovi i opštine
12 h0
Društvo
12 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu